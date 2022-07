Tom Menz

Markus Gutendorff, Theresa Held und Stephan von Bülow (von links) bei der Eröffnung des neuesten Block House Restaurants in Mannheim.

HAMBURG Am 7. Juli hat das Block House-Restaurant in den Hamburger Quadraten eröffnet. Bei der hanseatischen Steakhouse-Kette stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Die nächsten Eröffnungen stehen schon fest, weiter geht es in Köln, Stuttgart und München.

