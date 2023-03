NÜRNBERG Alle Tore auf zum großen Wiedersehen nach den Jahren der Corona-Pandemie: Die Nürnberger Fleischergenossenschaft Evenord lädt ihre gut 1.000 Mitglieder und 5.000 Kunden am 22. und 23. April zu Tagen der Offenen Tür an ihren Sitz an der Raudtener Straße 6 in Nürnberg-Altenfurt ein.

Fast 50 Partnerfirmen präsentieren hier ihre Neuheiten. Aktueller Anlass des Wochenend-Events ist die Eröffnung einer für 1,3 Mio. Euro neu erbauten Maschinen- und Service-Werkstatt in Kooperation mit der Fachfirma Höhn (Wendelstein).Am Samstag, 22. April, können Kunden und Interessierte von 13:00 bis 18:00 Uhr, am Sonntag, 23. April, von 10:00 bis 16:00 Uhr den 2018 erbauten und 2019 bezogenen Sitz der Evenord eG im Südosten der Frankenmetropole in Augenschein nehmen. Die Genossenschaft bietet auch Führungen durch das Zentrallager, die Verwaltungsräume und die Fleischabteilungen an. Mitarbeiter der Evenord , der Evenord-Bank, der Fachabteilung Planung-Technik-Einrichtungen (PTE), von Vertrieb, Frischdienst und Fuhrpark stehen ganztags zur Beratung und Information zur Verfügung.Viele wichtige Branchenfirmen stellen in großen Zelten mit über 500 qm Fläche auf dem Evenord-Gelände ihre Innovationen aus den Bereichen Ladenausstattung, Maschinen, Lebensmittel, Nonfood und Fleisch vor und haben punktuell auch Sonderangebote angekündigt. Evenord-Vorstand Christian Tschulik freut sich über eine sehr attraktive Ausstellerpräsenz – mit namhaften Ladenbaufirmen sowie mit Fessmann und Frey als Top-Partner im Maschinenbereich.Auch die Firma Höhn als Pächterin des 450 qm großen Werkstattneubaus präsentiert sich hier ihren künftigen Kunden. Mit der Einweihung am Festwochenende sollen Metzger aus der Region wieder die Chance haben, ihre Maschinen ohne großen Aufwand bei ihrer angestammten Warengenossenschaft warten oder reparieren zu lassen. Für den Transport von Geräten aus den Fleischereien nach Altenfurt will man in Zukunft sogar die Evenord-Frischdienst-Lkws mit einbinden.Für Evenord-Vorstand Christian Tschulik ist das anstehende Aktionswochenende ein Meilenstein in der Strategie der Evenord, sich wieder auf die Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren. „Wir schätzen die Metzger und tun alles dafür, auch in schwierigen Zeiten die Lieferfähigkeit für sie zu sichern.“ Deshalb wolle man Offenheit demonstrieren, alle Räume begehbar machen und zeigen, was man zu bieten habe.