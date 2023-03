Pixabay

BERLIN Die Landwirtschaft hat ihre Treibhausgas-(THG)-Emissionen im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um 1,5 Prozent auf 62 Mio. t CO 2 -Äquivalente (CO2e) reduziert. Das zeigt die neue Prognose des Umweltbundesamtes (UBA), die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Als Gründe für die Reduktion im Agrarbereich führt das UBA die geringere Schweinebestandzahl sowie einen niedrigeren Mineraldünger