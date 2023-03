VERDEN Vemag Anlagenbau firmiert künftig als Vetec Anlagenbau. Am 1. April dieses Jahres verändert der Experte für Industrieanlagen in der thermischen Behandlung von Nahrungsmitteln sein Gesicht: Mit dem neuen Namen kommt auch ein neues Logo. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

„Die Umfirmierung kombiniert mit dem Kürzel ‚VE‘ unsere Wurzeln eines regionalen Herstellers und mit dem neuen ‚TEC‘-Zusatz die Stärken eines innovativen Global Players“, erklärt Timo Krüger, geschäftsführender Gesellschafter von Vetec Anlagenbau, die Markentransformation und ergänzt: „Die neue markante Welle innerhalb des Logos repräsentiert dabei die Strömung unserer luft- und wassertechnischen Anlagen.“



Vetec

Das neue Logo mit markanter Welle.

Von der Markenmodernisierung verspricht sich das Unternehmen nach eigenen Angaben außerdem eine stärkere Schärfung des eigenständigen Profils, da es in der Vergangenheit häufig zu Verwechslungen mit der ebenfalls in der Lebensmittelbranche tätigen Firma Vemag Maschinenbau kam. „Abgesehen vom Namen und Logo bleiben unsere Geschäftspolitik sowie unsere Produkte und Dienstleistungen aber unverändert“, unterstreicht Timo Krüger. Man setze weiter auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern.Vetec Anlagenbau hat sich mit Systemlösungen zur thermischen Nahrungsmittelbehandlung rund ums Räuchern, Trocknen, Kochen, Kühlen, Backen, Reifen, Fermentieren, Pasteurisieren und Auftauen einen Namen gemacht. Wenngleich der bisherige Schwerpunkt aller Anwendungen im Wurst- und Fleischbereich liegt, gebe es bereits heute namhafte Referenzen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fisch, Petfood und Käse, heißt es aus Verden.