FRANKFURT Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Bewertungsmaßstab für die Performance von Unternehmen. Das gilt auch bei der Kreditvergabe. Was kommt hier auf Firmen zu? Eine Veranstaltung der dfv Mediengruppe, in der afz-allgemeine fleischer zeitung und „Fleischwirtschaft“ erscheinen, gibt Antworten.

Die grüne Transformation stellt Unternehmen vor große Herausforderungen – auch bei der Finanzierung. Die Anforderungen der Banken zum Beispiel bei Kreditvergaben werden sich deutlich verändern. Professor Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance & Management warnt, die Kunden der Banken, "allen voran der deutsche Mittelstand – müssen der Gefahr ins Auge sehen, nicht mehr 'bankable' zu sein".Was kommt auf die Unternehmen zu und wie können sie diese Herausforderung erfolgreich meistern? Diese Frage beleuchtet die Veranstaltung " Nachhaltigkeit und Finanzierung – Wie Unternehmen 'bankable' bleiben". Mit Best Cases, Vorträgen und in Fragerunden vermitteln Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, Finanz- und Realwirtschaft wichtiges Know-how für die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens.Wie verändert sich die Risikobeurteilung der Banken? Was bedeutet das für Unternehmen? Und wie werden daraus Geschäftschancen? Was ist eine Wesentlichkeitsanalyse? Wie kommen die Nachhaltigkeitsdaten zur Bank? Was bedeutet der Klimaschutz für die Wirtschaftlichkeit meiner Unternehmensimmobilie? Erhalten Sie Antworten auf solche und weitere Fragen.Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der 25. Euro Finance Week (14. - 18. November) der dfv Euro Finance Group. Am 15. November, dem Konferenz-Dienstag, dreht sich auf dem Green Finance Forum alles um Nachhaltigkeit und Finanzen. Eröffnet wird der Tag von EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuiness. Der Extremschwimmer und UN-Meeresbotschafter André Wiersig hält die Closing Keynote.Interessierte können sich mit dem Code GFF_GW2022 kostenfrei für die Veranstaltung registrieren. https://tickets.dfv-eurofinance.com/GFF2022/