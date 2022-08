imago / Ikon Images

Die Preisempfehlung der VEZG steigt erneut.

FRANKFURT Am deutschen und am europäischen Schlachtschweinemarkt setzt sich diese Woche der spürbare Anstieg der Erzeugerpreise fort. Der Grund ist das allseits zu knappe Lebendangebot für die langsam anziehende Fleischnachfrage. Schlachtschweine schlagen nochmals auf. Auch die Kurse für Jungbullen ziehen an. Die aktuellen Kurse finden Sie am Ende des Beitrags.

