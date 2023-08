imago / Stefan Zeitz

Die berühmte Currywurst darf bei Volkswagen nicht fehlen.

WOLFSBURG Die Nachricht vom Currywurst-Aus in einer VW-Kantine in Wolfsburg hatte vor zwei Jahren sogar Altkanzler Schröder auf den Plan gerufen. Jetzt kehrt sie in das Betriebsrestaurant zurück.

Nach längerer Pause wird die populäre VW-Currywurst bald wieder auf dem Speisezettel der VW-Kantine im Wolfsburger Vorstandshochhaus stehen.