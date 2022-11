BIELEFELD Nachdem der Landkreis Gütersloh zwei Veterinären wegen der unsachgemäßen Tötung von drei Ferkeln fristlos gekündigt hatte, konnte einer der beiden Tierärzte vor dem Arbeitsgericht einen Erfolg erzielen.

Tönnies meldete den Vorfall

"Rote Linie überschritten"

Der Landkreis Gütersloh muss einen Veterinär weiterbeschäftigen, der bei einem schweren Tierschutzverstoß tatenlos zugeschaut hatte. Der Vorfall ereignete sich im Juni im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. In einem Wartestall waren unerwartet Ferkel geboren worden. Diese Tiere hätten betäubt und schmerzlos getötet werden müssen. Stattdessen ertränkte ein Kollege, ein ebenfalls beim Landkreis Gütersloh angestellter Veterinär, die Tiere in einem Eimer.Tönnies-Mitarbeiter meldeten den Vorfall dem Arbeitgeber der Tierärzte. Der Landkreis Gütersloh sprach gegen beide Veterinäre eine fristlose Kündigung aus, gegen die die Beschuldigten beim Arbeitsgericht Bielefeld Klage einreichten. Das Gericht entschied nun, dass der Tierarzt, der den Vorfall beobachtete ohne einzuschreiten, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vom Landkreis Gütersloh weiter beschäftigt werden muss. Die Entscheidung zu seinem Kollegen steht noch aus. Aufgabe der beiden Tierärzte waren die amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie die Überwachung der tierschutzrechtlichen Vorgaben in dem Schlachthof.Der Landkreis Gütersloh kündigte an, gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berufung zu erheben. „Wir sehen in dem unterlassenen Einschreiten gegen das qualvolle Töten der Ferkel eine rote Linie im Bereich des Tierschutzes als deutlich überschritten an. Aus unserer Sicht hätte der Kläger das Ertränken der drei Ferkel durch seinen Kollegen verhindern können und müssen“, so Thomas Kuhlbusch, der für Veterinärwesen und Recht zuständige Dezernent beim Kreis Gütersloh. Eine ganz wesentliche und wichtige Aufgabe der in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung beschäftigten Veterinäre bestehe darin, die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorgaben zu überwachen, tierschutzwidriges Verhalten zu verhindern und insbesondere gegen strafbares Handeln einzuschreiten.Die Klage des Tierarztes, der die Ferkel tötete, wird vor dem Arbeitsgericht Bielefeld im Februar 2023 weiterverhandelt.