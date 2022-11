Zoonosen: BVL veröffentlicht Trendbericht

BRAUNSCHWEIG Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat jetzt den Trendbericht Zoonosen für das Berichtsjahr 2020 vorgelegt.

Wie das Bundesamt mitteilte, werden Ergebnisse der nationalen Zoonosenüberwachung beziehungsweise dem Zoonosen-Monitoring in den Mitgliedstaaten an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gemeldet und veröffentlicht. Zudem werden auch risikoorientiert erhobene Daten aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung der Bundesländer an die EFSA übermittelt. Schwerpunkt des neuen BVL-Trendberichts ist nun ein Vergleich zwischen den repräsentativ erhobenen Daten aus dem Zoonosen-Monitoring und denen der amtlichen Lebensmittelüberwachung für berichtspflichtige Erreger in Deutschland. Hierbei wurden vom BVL durchaus Unterschiede festgestellt.



So wurden beispielsweise 2020 bei der Lebensmittelüberwachung 9,2 Prozent der untersuchten Hähnchenfleischproben positiv auf Salmonella spp. getestet. In den Vorjahren lag diese Rate zwischen fünf Prozent und zwölf Prozent. Damit wiesen die Daten der amtlichen Lebensmittelüberwachung deutlich höhere Prävalenzen auf als die repräsentativen Daten des Zoonosen-Monitorings . Bei diesen Untersuchungen wurden 2020 nämlich nur 4,6 Prozent der frischen Hähnchenfleischproben positiv auf Samonella spp. geprüft; in den Jahren davor reichte die Spanne von vier Prozent bis sechs Prozent. Eine Erklärung für diese unterschiedlichen Werte ist laut BVL wahrscheinlich die Auswahl der Proben.Diese erfolgt bei der Untersuchung der Lebensmittelüberwachung risikoorientiert nicht nur im Einzelhandel, sondern unter anderem auch in Restaurants und Catering-Betrieben. Die Proben des Zoonosen-Monitorings werden gemäß Stichprobenplan dagegen ausschließlich im Einzelhandel genommen. Aus diesem Grund waren dem Bundesamt zufolge wohl auch die Funde von Campylobacter spp in Hähnchenfleischproben der Lebensmittelüberwachung in den Jahren 2018 und 2019 rund zehn Prozent höher als beim Zoonose-Monitoring. Weitere vergleichende Ergebnisse werden im Trendbericht auch für Listeriose und Eschericha coli vorgestellt.