AG Lebensmittelhandwerk Zurück ins digitale Mittelalter

Pressetermin von Bäckern, Brauern, Konditoren, Metzgern und Müllern zur Internationalen Handwerksmesse in München. Onlinepranger hebelt rechtsstaatliche Prinzipien aus.

„Unsere Lebensmittel waren noch nie so reichlich, qualitativ hochwertig und gesund wie heute.“ Das unterstrich Präsident Herbert Dohrmann vom Deutschen Fleischer-Verband (DFV) bei der Pressekonferenz der AG Lebensmittelhandwerk in München. Gleichzeitig aber stünden Verbraucher und Politik den Produkten und ihren Herstellern kritischer gegenüber denn je. „Das ist nicht grundsätzlich falsch“, bemerkte Dohrmann, der in der Arbeitsgemeinschaft als Sprecher fungiert: „Wir wollen den aufgeklärten Verbraucher.“ Nur so lasse sich manche Fehlentwicklung des Konsums – der Billigtrend beispielsweise – vielleicht wieder umkehren.

Unter Generalverdacht Was in den Augen der in der AG organisierten Fleischer, Bäcker, Konditoren, Müller, Brauer und Speiseeis-Hersteller nicht geht: alle, die Lebensmittel produzieren, per se zu kriminalisieren. „Leider erleben wir das immer öfter“, musste Dohrmann eingestehen und verwies damit auf den „

Für jedes Vergehen gebe es Strafen: für zu schnelles Fahren, für Steuerhinterziehung oder für schlimme Kapitalverbrechen, so Dohrmann. Die Strafen würden aber nach strengen rechtsstaatlichen Prinzipien ausgesprochen. Die finstere Zeit, in der man auf dem Marktplatz öffentlich an den Pranger gestellt wurde, sei zum Glück vorüber. Dass Betriebe jetzt schon nach den kleinsten Verstößen, die keinerlei Gesundheitsgefahr für Kunden nach sich ziehen, im Internet veröffentlicht werden sollen, das hält Dohrmann hingegen für „digitalisiertes Mittelalter".Dass Essen inzwischen ein echtes Politikum ist – und für Politiker inzwischen ein dankbares Betätigungsfeld – zeigt sich den Handwerkern zufolge aber noch an ganz anderen Stellen, im Spannungsfeld Verschwendung, Verpackungsmüll und Lebensmittelsicherheit etwa. Das alles seien wichtige und nachvollziehbare Ziele. Für die Fleischer und ihre Kollegen der weiteren Lebensmittelgewerke zeige sich hier aber ein klarer Zielkonflikt: Man wolle weniger Verpackung, aber Lebensmittel, die lange frisch halten. Intelligente Verpackungen, so erläuterte der DFV-Präsident, gäben zwar klaren Aufschluss über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), seien allerdings noch nicht recycelbar. Oder der Konflikt: vom Kunden mitgebrachte Behälter versus Betriebshygiene. „Allein das Beispiel zeigt, dass gute Ziele manchmal gar nicht so einfach umzusetzen sind", stellte Dohrmann klar.