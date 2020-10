Dänemark Zwei Veggie-Days in staatlichen Kantinen

Foto: imago images / Panthermedia Die dänische Regierung verordnet in den staatlichen Kantinen mehr Gemüse und weniger Fleisch.

In Deutschland sorgte der Veggie-Day 2013 für kontroverse Debatten. In Dänemark soll Fleisch nun sogar an zwei Tagen vom Teller verbannt werden.

Die dänische Regierung will beim Klimaschutz vorlegen und dazu die Beschaffung von Nahrungsmitteln für staatliche Kantinen auf neue Grundlag