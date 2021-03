Frankreich Streit um vegetarisches Kantinenessen

Foto: IMAGO / MiS Nudeln mit Tomatensoße wird es in Lyoner Schulen weiterhin geben, auf eine Bolognese müssen die Schüler aber verzichten. (Archivbild)

Themenseiten zu diesem Artikel: Corona-Pandemie

Stadtverwaltung von Lyon will nach der Wiedereröffnung der Schulen in den Kantinen kein Fleisch anbieten, um so Hygieneregeln besser einhalten zu können.

In Frankreich hat die Entscheidung der Stadt Lyon, in den Kantinen der Schulen vorerst auf Fleisch zu verzichten, landesweit für Diskussionen ges