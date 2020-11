Geflügelpest Weitere Fälle im Norden

Foto: imago images / Science Photo Library Das Geflügelpestvirus tötet in Nordwesteuropa viele Wildvögel.

In den Niederlanden und in Mecklenburg-Vorpommern hat das Virus erneut Nutzgeflügel infiziert. In Dänemark werden tausende tote Wildvögel gefunden.

Nach Schleswig-Holstein hat nun auch Mecklenburg-Vorpommern bereits zwei Fälle der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) vom Subtyp H