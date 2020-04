Hessen Boddenberg wird Finanzminister

Michael Boddenberg wird neuer Finanzminister in Hessen. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier heute in Wiesbaden mit und übergab dem bisherigen CDU-Fraktionsvorsitzenden gleichzeitig die Ernennungsurkunde.

Michael Boddenberg Boddenberg war und ist in zahlreichen Organisationen des Fleischerhandwerks engagiert. Nur einige seien genannt: 1993 bis 2009 war er Geschäftsführer und Gesellschafter der Boddenberg, Heyne & Partner GmbH. Er war Obermeister der Fleischerinnung Frankfurt und hat bis heute den Vorsitz des Aufsichtsrats der Zentrag und den Vorstandsvorsitz der Gilde-Stiftung inne. Ein weiterer Verdienst war die Gründung des Juniorenverbands des Fleischerhandwerks, dessen Gründungsvorsitzender er ab 1990 war.

Der Frankfurter CDU-Politiker und Fleischermeister, Michael Boddenberg , folgt Dr. Thomas Schäfer, der am Samstag unter tragischen Umständen zu Tode gekommen war.„Wir sind alle noch fassungslos über den Tod von Dr. Schäfer. Doch wir müssen gerade in diesen schweren Zeiten handlungsfähig bleiben“, so Volker Bouffier. Der Finanzminister und das Finanzministerium nähmen dabei eine zentrale Rolle ein, sagte der Ministerpräsident einer Mitteilung seiner Staatskanzlei zufolge im Zuge der Ernennung Boddenbergs. Der 60-jährige Fleischermeister bringe Sachverstand, Erfahrung und Durchsetzungskraft mit, um in dieser Krise das Amt und die Aufgaben des Finanzministers erfolgreich meistern zu können, untermauerte der Ministerpräsident.Der Regierungschef hob die lange und breite ökonomische und politische Erfahrung von Michael Boddenberg hervor. „Als Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordneter, CDU-Generalsekretär und Minister für Bundesangelegenheiten ist Michael Boddenberg in allen Feldern der Politik zu Hause“, so Bouffier. Zugleich verfüge er aufgrund seiner Ausbildung und seiner beruflichen Tätigkeit über fundierte wirtschaftspolitische Erfahrungen und eine allseits geschätzte persönliche Integrität, betonte der Ministerpräsident.Boddenberg selbst erklärte, er bedauere die Umstände, unter denen er jetzt in das Amt komme und habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. „Wir müssen uns jetzt alle in die Pflicht nehmen lassen, um in dieser kritischen Situation den Menschen zu helfen und ihnen Zuversicht zu geben“, sagte er der Staatskanzlei zufolge. Aus diesem Grund nehme er die Herausforderungen, die jetzt auf ihn zu kommen, gerne an.Ministerpräsident Volker Bouffier und Michael Boddenberg würdigten den verstorbenen Dr. Thomas Schäfer „als erfolgreichen, kompetenten und über die Ländergrenzen hinaus respektierten Finanzminister. Wir sind auch Dr. Schäfer schuldig, seine Arbeit erfolgreich fortzusetzen“, erklärten beide übereinstimmend.