Lieferketten EU-Parlament pocht auf strenge Regeln

Das Europa-Parlament macht Druck in Sachen Nachhaltigkeit in den Lieferketten. Die Brüsseler Parlamentsvorlage ist deutlich schärfer als der deutsche Entwurf.

In einem 10. März mit großer Mehrheit gefassten Beschluss wird die EU-Kommission aufgefordert, mittels eines Lieferkettengesetzes die Unternehmen dazu zu verpflichten, Menschenrechte und Umweltnormen innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten zu berücksichtigen. Bei dem Beschluss handelt es sich nicht um eine einfache Stellungnahme der Abgeordneten; sondern, was sehr selten vorkommt, um eine legislative Entschließung des Parlaments, also einen konkreten Gesetzestext.



Sowohl Parlamentarier als auch Vertreter der Kommission erklärten gegenüber dem Nachrichtedienst Agra-Europe, dass Justizkommissar Didier Reynders voraussichtlich im Juni einen Kommissionsvorschlag für ein EU-Lieferkettengesetz vorlegen werde. Konkret fordern die Volksvertreter, dass Unternehmen zukünftig bei entsprechenden Verstößen zur Rechenschaft gezogen und haftbar gemacht werden können. Die Regeln zur Sorgfaltspflicht für Lieferketten sollen auch den Zugang zu Rechtsmitteln für Geschädigte garantieren. Erfasst werden sollen von dem Gesetz nach dem Willen der Europaabgeordneten Tätigkeiten wie direkte oder indirekte Geschäftsbeziehungen sowie Investitionsketten, die potentiell nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte haben.

„Präventiver Mechanismus“

Einzubeziehen in die Sorgfaltspflichten seien zudem soziale, gewerkschaftliche und arbeitsrechtliche Aspekte, erklärte das Parlament. Auch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, darunter der Beitrag zum Klimawandel oder zur Entwaldung sowie Korruption und Bestechung müssten ermittelt werden. Des Weiteren betonten die Europaabgeordneten, dass sie unter der Sorgfaltspflicht in erster Linie einen „ präventiven Mechanismus“ verstünden. Laut dem Parlamentsvorschlag ist es das Ziel, dass die Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette mit einer Sorgfalt vorgehen sollen, die „der Wahrscheinlichkeit und Schwere ihrer potentiellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen und ihrer spezifischen Umstände gegenüber verhältnismäßig ist“. Angemessene Beachtung finden sollen dabei unter anderem die Branche, die Größe und Länge der jeweiligen Wertschöpfungskette, die Größe des Unternehmens sowie die Ressourcen.

Wandel über EU-Grenzen hinaus?

Überdies pochen die Parlamentarier in ihrem Vorschlag darauf, Unternehmen, die Zugang zum EU-Binnenmarkt haben wollen, auch solche mit Sitz außerhalb der EU, Nachweise abzuverlangen, dass sie die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Umwelt und Menschenrechte einhielten. Zudem sprechen sich die Abgeordneten für zusätzliche Maßnahmen aus, darunter ein Verbot der Einfuhr von Produkten, die mit schweren Menschenrechtsverletzungen wie Zwangs- oder Kinderarbeit in Verbindung stehen. Diese Ziele sollten nach Auffassung der Volksvertreter in die jeweiligen Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung von EU-Handelsabkommen aufgenommen werden. Außerdem wird die Kommission dazu aufgefordert, sorgfältig zu prüfen, ob Unternehmen aus dem chinesischen Xinjiang, die in die EU exportierten, in Menschenrechtsverletzungen verwickelt seien. Insbesondere solle in diesem Zusammenhang die Unterdrückung der Uiguren geprüft werden.

Rechtsbehelf für Opfer gefordert

Unternehmen sollen laut Parlament dann für Schäden haftbar gemacht und mit Geldstrafen belegt werden, wenn sie nicht im Einklang mit ihren Sorgfaltspflichten gehandelt und alle angemessenen Maßnahmen ergriffen haben, um entsprechende Schädigungen zu verhindern. Auch die Rechte von Opfern oder Interessenträgern in Drittländern würden dem Gesetzesvorschlag zufolge besser geschützt sein, da sie die Unternehmen nach EU-Recht verklagen könnten. Neben großen Konzernen sollen die Vorschriften auch für börsennotierte oder mit einem hohen Risiko behaftete kleine und mittlere Unternehmen gelten. Diese sollen jedoch technische Unterstützung beim Nachkommen ihrer Sorgfaltspflichten erhalten.

Keine Akzeptanz von Entwaldung oder Zwangsarbeit

Die Berichterstatterin des Gesetzesvorschlages, die Niederländerin Lara Wolters von der Arbeiterpartei, stellte klar, dass ihrer Ansicht nach das Lieferkettengesetz den Standard für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in Europa und darüber hinaus setzen werde. In Zukunft, so zumindest die Hoffnung der Abgeordneten der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D), würden Unternehmen Schäden gegen Menschen oder die Umwelt vermeiden oder angehen müssen. Laut Wolters soll mit den neuen Vorschriften den Opfern ein Rechtsanspruch auf Unterstützung und Wiedergutmachung gegeben sowie für alle Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher Fairness, gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie Rechtsklarheit gewährleistet werden. „Wir weigern uns, zu akzeptieren, dass Entwaldung oder Zwangsarbeit Teil der globalen Lieferketten sind“, so die Niederländerin.

„Schokolade muss frei von Kinderarbeit sein“

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, der SPD-Politiker Bernd Lange, betonte, dass man keine Produkte, die nachweislich mit Zwangsarbeit hergestellt würden, auf den europäischen Markt lassen könne. „Schokolade muss frei von Kinderarbeit sein und Christbaumschmuck frei von Zwangsarbeit“, erklärte Lange. Ziel sei es, Lieferketten künftig auf ihre Risiken zu überprüfen. Da gehe es beispielsweise um Umweltstandards, das Pariser Klimaabkommen sowie um fundamentale Arbeitnehmerrechte.Positiv bewertet auch die Agrarsprecherin der Fraktion Renew Europe (RE), Ulrike Müller, die Gesetzesinitiative. „Es ist wichtig und richtig, dass wir auf europäischer Ebene einen einheitlichen Rahmen schaffen für die Sorgfaltspflicht von Unternehmen“, betonte Müller. Dabei gehe es auch um gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt. Sie forderte, dass der Mechanismus auf internationale Standards wie beispielsweise den Leitprinzipien der Vereinten Nationen (UN) oder den Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufbauen müsse. Das Gesetz dürfe dagegen nicht dazu führen, dass sich Unternehmen aus Handelsbeziehungen zu schwierigen Regionen zurückzögen.

Umweltschutz zentrales Element

Die deutsche Europaabgeordnete Anna Cavazzini von den Grünen hob hervor, dass die Parlamentsvorlage deutlich schärfer sei als der Entwurf für ein Lieferkettengesetz, den die Bundesregierung jüngst verabschiedet habe. So solle die Sorgfaltspflicht für alle im Binnenmarkt tätigen, großen Unternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die börsennotiert oder in Hochrisikobranchen tätig seien, gelten. Auch solle diese die gesamte Wertschöpfungskette abdecken und nicht nur die unmittelbaren Zulieferer, wie es der deutsche Entwurf vorsehe. Darüber hinaus ist laut Cavazzini vorgesehen, dass auch der Umweltschutz ein zentrales Element eines EU-Lieferkettengesetzes sein müsse. Geplant sein außerdem ein striktes Einfuhrverbot für Produkte, die im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit stünden.

Deutsches Lieferkettengesetz „ein Fehler“



(Bild: IMAGO / Fotoarena) Mehr zum Thema Lieferketten Kabinett will nichts dem Zufall überlassen

Die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn begrüßte den Ansatz der Parlamentsposition, der zwischen Unternehmensgröße, Sektor und Risiko unterscheide. Hahn kritisierte in dem Zusammenhang den Vorstoß der Bundesregierung: „Handelspolitik ist eine europäische Aufgabe. Deswegen braucht es in dieser Frage auch einen europäischen Weg.“ Ein deutsches Lieferkettengesetz sei „ein Fehler“. Nationale Alleingänge schadeten dem Binnenmarkt und bedeuteten ein gesetzliches Hin und Her, sobald Deutschland die EU-Regelung umsetzen müsse.Der Vizepräsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer ( VDMA ), Bertram Kawlath, begrüßte das Ziel der Gesetzgebung, Menschenrechte zu schützen und Kinderarbeit zu beenden. Dieses sei zu unterstützen. Auch ein europäischer Ansatz sei definitiv besser als ein Flickenteppich von nationalen Alleingängen. Solch eine Gesetzgebung müsse aber berücksichtigen, was vor allem kleinere und mittlere Unternehmen erreichen und beitragen könnten, so Kawlath.