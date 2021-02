Niederlande Streit über Leiharbeit entfacht

Foto: Tönnies In der deutschen Fleischindustrie wurden Leiharbeit und Werkverträge mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz weitgehend unterbunden. In den Niederlanden sind diese Beschäftigungsverhältnisse dagegen weit verbreitet.

Die Gesetzesänderungen in Deutschland sorgen in den Niederlanden für eine Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche.

Für flexible Arbeitsverträge in der Schlachtindustrie haben sich die niederländische Landwirtschaftsministerin Carola Schouten und der