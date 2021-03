Putenmast Österreich will Standards in der EU

Foto: Plukon Die Autoren der Studie fordern für die Puten ausrechend Platz, Aufbäummöglichkeiten, Beschäftigungsmaterialien und geeignete Einstreu.

Für die Haltung von Mastputen sollen in der Europäischen Union einheitliche Regeln gelten, fordert Gesundheitsminister Anschober.

Österreich will sich in der Europäischen Union für strengere Standards in der Putenhaltung einsetzen und selbst mit gutem Beispiel vora