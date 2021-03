Strafzölle Moratorium stößt auf positives Echo

Die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zunächst für vier Monate vereinbarte Aussetzung der gegenseitig im Rahmen des transatlantischen Streits um die Beihilfen für die Flugzeughersteller Boeing und Airbus erhobenen Strafzölle ist auf Seiten der Politik und der Agrarwirtschaft erwartungsgemäß auf ein positives Echo gestoßen.

Wie der geschäftsführende stellvertretende Generaldirektor der Generaldirektion Handel der EU-Kommission (DG TRADE), Rupert Schlegelmilch, mitteilte, trat das Moratorium am 11. März in Kraft. Der Kommissionsbeamte betonte, dass die Brüsseler Behörde in den kommenden vier Monaten hart daran arbeiten werde, eine Lösung mit dem Ziel zu finden, die Strafzölle auf beiden Seiten dauerhaft abzuschaffen.



Als „wichtigen Schritt nach vorn“ bezeichnete EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis die Aussetzung der Zölle. Dieses Moratorium bedeute „einen Neuanfang“ in den Beziehungen zu dem größten und wirtschaftlich wichtigsten Partner der EU. Der ehemalige lettische Ministerpräsident zeigte sich überzeugt, dass die Aussetzung zur Wiederherstellung des Vertrauens beitragen und den nötigen Spielraum für eine umfassende und dauerhafte Verhandlungslösung schaffen werde. Ein „gutes Signal“ sieht auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in der vorläufigen Einigung. Sie stellte klar, dass Strafzölle nicht das Mittel der Wahl sein könnten; vielmehr müsse man im Dialog Lösungen finden.

Auch Zusammenarbeit bei der WTO-Reform?

Erster Schritt zurück zur Normalität



(Bild: imago / Christian Spicker) Mehr zum Thema Handelskonflikt Klöckner und Vilsack im Dialog

Als ein „äußerst ermutigendes Signal für die EU-Agrargemeinschaft“ bezeichneten die EU-Ausschüsse der Bauernverbände ( COPA ) und der ländlichen Genossenschaften ( COGECA ) die beidseitige Aufhebung der Zölle. Die Dachverbände riefen beide Partner dazu auf, jetzt eine dauerhafte Lösung zu finden und zu verhindern, dass die Landwirtschaft erneut in einen Konflikt hineingezogen werde, mit dem sie nichts zu tun habe. Zudem sei es jetzt im Interesse sowohl der EU und als auch der USA, dass sie bei der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) zusammenarbeiteten.Der Vizepräsident des Europäischen Dachverbands der Weinwirtschaft (CEEV), George Sandeman, hob die Bedeutung des transatlantischen Handels für den europäischen Weinsektor hervor. Im Jahr 2019 seien die USA mit Importausgaben von deutlich mehr als vier Mrd. Euro der wichtigste Abnehmer für EU-Weine gewesen. Auch die Vereinigung der Weinregionen Europas (AREV) wertete das Zoll-Moratorium als „guten Anfang“, um die Grundlagen für den Aufbau einer neuen Handelsbeziehung zwischen den USA und der EU zu schaffen.Von einem „ersten Schritt zurück zur Normalität“ sprach die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ( BVE ). Dies sei eine erhebliche Erleichterung für die exportierenden Lebensmittelhersteller in Deutschland, die seit Oktober 2019 unter den Strafzöllen litten - zusätzlich zu den Herausforderungen, die die Covid-19-Krise verursacht habe, erklärte BVE-Geschäftsführerin Stefanie Sabet. Auch sie äußerte die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung und wieder auf Stabilität und Verlässlichkeit beim Handel mit den Vereinigten Staaten. Der BVE zufolge erreichten die deutschen Lebensmittelexporte in die USA 2020 einen Wert von 1,72 Mrd. Euro, womit dieser um zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau lag.

Forderung nach Schadensausgleich

Auch in Frankreich wurde die Einigung begrüßt. Der französische Bauernverband (FNSEA), die Junglandwirteorganisation (JA), die Weinbauverbände und der Verband der Wein- und Spirituosenexporteure (FEVS) appellierten ebenfalls an beide Seiten, den Konflikt nun innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens auch tatsächlich beizulegen. Zudem müsse der Staat alles daransetzen, die durch die Strafzölle den Akteuren entstandenen Schaden zu kompensieren und den Handel wieder zu beleben. In Spanien, wo ebenfalls vor allem die Winzer, aber auch die Olivenölerzeuger erhebliche Einbußen erlitten haben, war die Freude über die nun beschlossene Aussetzung ebenfalls groß. Sie seien von dieser „Geste des guten Willens“ positiv überrascht, so die dortigen Bauernverbände. Nun sei zu hoffen, dass in den weiteren Verhandlungen eine abschließende Lösung erzielt werde und man wieder zur „alten Normalität“ zurückkehre.

Über Zollkontingente schon verständigt

Im Hinblick auf den Brexit konnten die EU und die USA bereits eine Verständigung erzielen. Dabei ging es um die im Rahmen der WTO eingerichteten EU-Importzollkontingente für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs angepasst werden mussten. Unter „Berücksichtigung der Handelsströme vergangener Jahre“ soll nun „ein Teil der betreffenden Mengen“ bei der EU-27 verbleiben, während „ein anderer Teil auf das Vereinigte Königreich übergeht“.Das Abkommen umfasse Dutzende von Zollkontingenten mit einem Handelswert von „mehreren Milliarden Euro“, darunter Rindfleisch, Geflügel, Reis, Milcherzeugnisse, Obst und Gemüse sowie Wein, hieß es in Brüssel. Der Übereinkunft müssen der Rat und das Europaparlament zustimmen. Bereits abgeschlossen worden seien die Verhandlungen über die Aufteilung der Zollkontingente mit Argentinien, Australien, Norwegen, Pakistan, Thailand sowie Indonesien, teilte die Kommission mit. Es liefen noch Gespräche mit 21 weiteren Partnerländern, die Zugangsrechte zu Agrareinfuhrkontingenten hätten.