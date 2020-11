Tierhaltung Streit in der Schweiz wird schärfer

Foto: imago images / Pius Koller Die Schweiz gehört zu den Ländern mit den höchsten Tierwohlstandards. Tierschützern gehen die Gesetze dennoch nicht weit genug.

Eine Volksinitiative will die Tierproduktion in der heutigen Form beenden. Auch der Kompromissvorschlag der Regierung stößt in der Landwirtschaft auf Ablehnung.

Der Gegenvorschlag der Berner Regierung zur Massentierhaltungsinitiative stößt beim Schweizer Bauernverband (SBV) auf klare Ablehnung. Der