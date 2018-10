Tierschutz Veterinäre fordern Videoüberwachung

Foto: Pixabay Die Tierärztliche Vereinigung fordert eine Videoüberwachung in Schlachthöfen.

Nach mutmaßlichen Verstößen in einem Betrieb bei Osnabrück: „Vorbild an England nehmen“ - TVT-Vorsitzender Thomas Blaha: „Es fehlt am politischen Willen, Missstände effektiv zu beheben.“