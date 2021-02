Tiertransporte Länder müssen Erlasse ändern

Foto: LWK NRW Spezialfahrzeug für den Transport von Lebendvieh.

Verwaltungsgerichte hebeln immer häufiger Verbote aus. Komplette Untersagung rechtlich nicht haltbar. Brandenburg setzt auf mehr Berichts- und Nachweispflichten der Transporteure. In Niedersachsen kritisiert Ministerin Barbara Otte-Kinast den „Abfertigungstourismus in Drittländer“ über andere EU-Staaten. Die Landestierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg fordert rechtliche Klärung in einem Hauptsacheverfahren.

Im vergangenen Jahr hatten mehrere Bundesländer per Erlass die Abfertigung von langen Nutztiertransporten in Drittstaaten ausTierschutzgründ