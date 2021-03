Umbau der Tierhaltung Noch viele Fragen offen

Borchert sieht sein Konzept durch die Machbarkeitsstudie bestätigt. Der Deutsche Fleischer-Verband (DFV) fürchtet, die Fleischabgabe könnte von neuer Bürokratie aufgefressen werden.

Tierhaltung Umbau ist finanzierbar

Der Kommissionsvorsitzende Jochen Borchert wertete die Machbarkeitsstudie als Bestätigung der vor gut einem Jahr vorgelegten Empfehlungen. Nun liege es an der Politik, die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Studie zu ziehen. Keinesfalls dürfe die Chance vertan werden, den Umbau selbst zu gestalten, „bevor uns Gerichte das Heft des Handelns aus den Händen nehmen", warnte der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister.Zügige politische Konsequenzen aus der Studie mahnten auch der Deutsche Bauernverband ( DBV ) und der Deutsche Raiffeisenverband ( DRV ) an. „Es geht beim Umbau der Tierhaltung nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Eine zusätzliche Finanzierung nannte sie unverzichtbar: „Wer meint, die anfallenden Kosten aus dem vorhandenen Bundeshaushalt tragen zu können, der irrt."

DFV sieht viele Stolpersteine Der Deutsche Fleischer-Verband (DFV) sieht bei dem Konzept „Mehr Tierwohl durch Abgaben" noch viele offene Fragen. Zwar seien grundsätzlich alle Maßnahmen zu begrüßen, die eine bestmögliche Tierhaltung absichern, erläutert der DFV in einer Stellungnahme. Doch lauerten in der tatsächlichen Ausgestaltung viele Gefahren, „die dazu führen könnten, dass die Ziele nicht erreicht oder sogar behindert werden".Die Machbarkeitsstudie beschäftige sich vorwiegend mit der Frage, wie eine bessere Tierhaltung finanziert werden kann. Zuvor müsse man jedoch einen gesellschaftlichen Konsens darüber herstellen, wie Nutztierhaltung künftig gestaltet sein soll, mahnt der Fleischer-Verband an. Vor allem das Spannungsfeld zwischen den vielfältigen Kriterien einer guten Tierhaltung einerseits und der Frage nach der Bezahlbarkeit der Produkte andererseits spiele hier eine große Rolle. Bestmögliche Tierhaltung sei zwar gewollt, andererseits achteten viele Verbrauch dennoch vorwiegend auf den Preis.

Bei der Ausgestaltung der Fleischabgabe in der Praxis fürchtet der DFV, dass durch Dokumentation und Kontrolle ein bürokratischer Aufwand entstehen könnte, der einen Großteil der aufgebrachten Mittel aufzehrt. Das Geld käme dann den angestrebten Maßnahmen gar nicht zugute, zeigt sich der Verband skeptisch.



Auf regionale Strukturen achten Der DFV fordert im Namen des Fleischerhandwerks, dass bei den nächsten Schritten jeweils berücksichtigt wird, dass es regionale und überschaubare Strukturen gibt, die schon jetzt höhere Tierschutzstandards ermöglichen. Meist würden die Fleischer an die Landwirte einen höheren Preis bezahlen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und die Verbraucher könnten sich im Fachgeschäft direkt über die konkrete Arbeitsweise informieren. Der Deutsche Fleischer-Verband mahnt an, dass bei der konkreten Ausgestaltung genau darauf geachtet wird, dass nicht durch falsche Vorgaben oder übermäßige Bürokratie genau diese Strukturen geschwächt werden. „Wird das versäumt, werden der weiteren Konzentration und Industrialisierung der Lebensmittelproduktion Vorschub geleistet“, befürchtet der DFV. Dem Tierschutz wäre damit ein Bärendienst erwiesen.



Der Verband hat für seine Mitglieder ein Positionspapier zum Thema Fleischabgabe verfasst, das als Argumentationshilfe dienen und in der DFV-App abgerufen werden kann.



Lesen Sie zum Thema „Ist ein Fleisch-Soli sinnvoll“ auch ein Pro und Contra von Sandra Sieler und Jörg Schiffeler. Pro: „Wer bestellt, der bezahlt“

Die Vorschläge der Borchert-Kommission für einen langfristigen Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland sind umsetzbar. Das ist das zentrale Ergebnis der 275 Seiten umfassenden Machbarkeitsstudie, die die Bonner Anwaltskanzlei Redeker Sellner Dahs im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums erarbeitet hat und die am Dienstag vergangener Woche in Berlin vorgestellt worden ist.