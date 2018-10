Deutscher Fleischer-Verbandstag Auf Augenhöhe mehr erreichen

von Jörg Schiffeler und Sandra Sieler



Präsident Herbert Dohrmann eröffnete die Mitgliederversammlung des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV) mit einem kurzen Rückblick. In vielen Themenfeldern hat das Fleischerhandwerk seine Interessen gegenüber Behörden, Politik und weiteren Wirtschaftspartnern mit Erfolg platzieren können.



Dohrmann verwies hierbei insbesondere auf das Zusammenrücken mit der Spitze des Deutschen Bauernverbands (DBV). „Hier haben wir echte Erfolge vorzuweisen“, bekannte Dohrmann. Beispielhaft nannte er den Leitsatz für vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte im Deutschen Lebensmittelbuch. Die von DFV und DBV eingeleitete Initiative führte schließlich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für die Metzger hierzulande. Ebenfalls an einem Strang ziehen die Fleischer mit der Landwirtschaft, um eine Fristverlängerung bei der betäubungslosen Kastration von Ferkeln zu erreichen.

Einmischen und fordern



(Bild: si) Mehr zum Thema Fleischerhandwerk Politisches Schwergewicht

Kritik an Dynamisierung

Erstens : Der DFV solle sich beim ZDH dafür einsetzen, dass auch die Mitgliedschaft in den Fachverbänden zur Pflicht erklärt wird.

: Der DFV solle sich beim ZDH dafür einsetzen, dass auch die Mitgliedschaft in den Fachverbänden zur Pflicht erklärt wird. Zweitens : Die wesentlichen Kosten der Kreishandwerkerschaften sollten künftig von den Kammern finanziert werden, nicht mehr durch Mitgliedsbeiträge.

: Die wesentlichen Kosten der Kreishandwerkerschaften sollten künftig von den Kammern finanziert werden, nicht mehr durch Mitgliedsbeiträge. Drittens: Für den Fall, dass die ersten beiden Ziele erreicht sind, sollte die Dynamisierung der DFV-Beiträge, die sich an der Inflation und dem Mitgliederschwund orientiert, ausgesetzt werden.

Die guten Kontakte zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will der DFV nutzen, um die öffentliche Darstellung einer gesunden Ernährung mit Nachdruck zu verbessern. Bundesbehörden wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft ( BLE ) und das ihr zugeordnete Bundeszentrum für Ernährung ( BZfE ) hätten die Pflicht über eine ausgewogene Ernährung zu informieren. Stattdessen sei eine gewisse Einseitigkeit festzustellen, beklagte der Präsident. An der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Reduktionsstrategie für Fett, Salz und Zucker beteiligen sich die Fleischer, verkündete Dohrmann.Es sei wichtig die Themen der Zeit sowohl mit politischen als auch mit gesellschaftlichen Interessensgruppen auf Augenhöhe zu diskutieren und praxisnahe Lösungen für die Fleischer zu erzielen. Das gelte auch für den viel beschworenen Abbau der Bürokratie. Hier beteiligt sich der DFV an einem im Kanzleramt zugeordneten Pilotprojekt. Es sieht vor, alle bürokratischen Abläufe einer Metzgerei zu erfassen und die Summe der Belastungen zu bewerten.Der vor einem Jahr gefasste Perspektivbeschluss ist auch aktuell ein großes Thema für die in Innungen organisierten Fleischer. Das seinerzeit starke Votum für einen ersten Schritt zur Zukunftssicherung stärkte Präsident Herbert Dohrmann und seine Vizepräsidenten Ammon, Durst, Neun und Seitz sowie der Geschäftsstelle in Frankfurt den Rücken. Die Möglichkeit der Direktmitgliedschaft beim Bundesverband erforderte nun eine neue Beitragsordnung.Das sorgte für umfangreichen Redebedarf. Hierzu lagen gleich vier Anträge zur Abstimmung vor. Der Landesinnungsverband Sachsen hatte gemeinsam mit Sachsen-Anhalt und Thüringen drei davon eingereicht, die Sachsens Landesinnungsmeister Thomas Keller den Kollegen erläuterte.





Das forderte auch der vierte Antrag, den die Innung Rhein-Erft einreicht hatte. Das Instrument sei vor dem Hintergrund anhaltender Betriebsschließungen eingeführt worden. Inzwischen habe man aber die Austritte ganzer Innungen finanziell abzufedern. Das übersteige die Kapazität seiner Mitglieder, unterstrich Obermeister Wolfgang Axer. Die Anträge wurden nach Beratungen der Landesverbände abgelehnt.

„Ich weiß, dass wir etwas an unseren Strukturen ändern müssen. “ Herbert Dohrmann, DFV-Präsident Teilen

Mehr zum Thema Organisationsreform Nicht abwarten, sondern selbst die Weichen auf Zukunft stellen

Hamburg: Deutscher Fleischer-Verbandstag 2018

Das Fleischerhandwerk führt mit der Bundesregierung einen Dialog auf Augenhöhe (von links): DFV-Präsident Herbert Dohrmann und DFV-Hauptgeschäftsführer Martin Fuchs begrüßen MdB Hans-Joachim Fuchtel, den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (Bild: jus)

Alsterflotte (Bild: jus)

Das Format des Deutschen Fleischer-Verbandstags hat eine lange Tradition. Sie gibt den Fleischern das Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. (Bild: jus)

Das Motto des 128. Deutschen Fleischer-Verbandstags. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Landungsbrücken am Tag... (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Alsterfleet (Bild: jus)

DFV-Vizepräsident Michael Durst begrüßte als gastgebender Obermeister der Innung Hamburg Metzger aus dem gesamten Bundesgebiet. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Rund 300 Gäste zählte die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

„Nach welchen Kriterien werden politische Entscheidungen getroffen?“, fragte DFV-Präsident Herbert Dohrmann Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Bleichenfleet in der Neustadt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft: Hans Joachim Fuchtel. (Bild: jus)

Hans Joachim Fuchtel (MdB). (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Barbara Liebermeister vom Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter setzt auf persönliche Begegnungen. Dabei beleuchtete sie den Erfolgsfaktor Mensch, denn nicht alles schafft Kollege Roboter. (Bild: jus)

Wie können Fleischer die Digitalisierung nutzen. Darüber diskutierten (von links): DFV-Pressesprecher Gero Jentzsch, afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler, DFV-Präsident Herbert Dohrmann, Rainer Maase (Bizerba) und Johannes Bechtel, Vorsitzender des Juniorenverbands des deutschen Fleischerhandwerks. (Bild: si)

Die Landungsbrücken in der Dämmerung... (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Komponistenquartier in der Hamburger Neustadt. (Bild: jus)

Komponistenquartier in der Hamburger Neustadt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Der afz-Aktionspreis geht diesmal an die Fleischerei Klassen. (Bild: si)

Die Fleischerei Dosenbach erhielt eine Belobigung für herrvorragende Öffentlichkeitsarbeit. (Bild: si)

Quartier im Umbruch: die Stadthöfe zwischen Bleichenfleet und Große Bleichen. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Die Landungsbrücken bei Sonnenuntergang. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Herbert Dohrmann bedankt sich beim Ehepaar Durst für die Gastfreundschaft der Innung Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

DFV-Präsident Herbert Dohrmann erstattete den Mitgliedern Bericht. (Bild: jus)

Obermeister Andi Gaßner lädt für 2019 nach München ein. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Michael Durst: „Die Vielzahl an Aktionen wirkt langfristig, deshalb dürfen wir nicht nachlassen.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

Nora Seitz: „Die Nationalmannschaft ist ein Leuchtturmprojekt.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

Martin Fuchs: „Die IFFA hat große Bedeutung für die WFF.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Starke Beteiligung: 175 Teilnehmer zählte die Mitgliederversammlung des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV) in Hamburg. (Bild: jus)

Delegierte aus 15 Landesverbänden reisten zur größten Tagung des Fleischerhandwerks nach Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Eckhart Neun: „Man strebt danach, von uns zu lernen.“ (Bild: jus)

LIM Thomas Hönnger wurde in den Gesamtvorstand des DFV gewählt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

LIM Thomas Keller tritt für eine Reform des Kammerwesens ein. (Bild: jus)

Das Präsidium des DFV legte Rechenschaft ab und gab einen Ausblick auf die Arbeit des kommenden Jahres. (Bild: jus)

OM Wolfgang Axer will die Dynamisierung der Beiträge stoppen. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Gastgeber des diesjährigen Verbandstags in der Hansestadt: Mitglieder der Innung Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Mitglieder beraten über Anträge der Fleischerverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der Innung Rhein-Erft. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus) Das Fleischerhandwerk führt mit der Bundesregierung einen Dialog auf Augenhöhe (von links): DFV-Präsident Herbert Dohrmann und DFV-Hauptgeschäftsführer Martin Fuchs begrüßen MdB Hans-Joachim Fuchtel, den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (Bild: jus)

Alsterflotte (Bild: jus)

Das Format des Deutschen Fleischer-Verbandstags hat eine lange Tradition. Sie gibt den Fleischern das Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. (Bild: jus)

Das Motto des 128. Deutschen Fleischer-Verbandstags. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Landungsbrücken am Tag... (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Alsterfleet (Bild: jus)

DFV-Vizepräsident Michael Durst begrüßte als gastgebender Obermeister der Innung Hamburg Metzger aus dem gesamten Bundesgebiet. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Rund 300 Gäste zählte die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

„Nach welchen Kriterien werden politische Entscheidungen getroffen?“, fragte DFV-Präsident Herbert Dohrmann Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Bleichenfleet in der Neustadt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft: Hans Joachim Fuchtel. (Bild: jus)

Hans Joachim Fuchtel (MdB). (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Barbara Liebermeister vom Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter setzt auf persönliche Begegnungen. Dabei beleuchtete sie den Erfolgsfaktor Mensch, denn nicht alles schafft Kollege Roboter. (Bild: jus)

Wie können Fleischer die Digitalisierung nutzen. Darüber diskutierten (von links): DFV-Pressesprecher Gero Jentzsch, afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler, DFV-Präsident Herbert Dohrmann, Rainer Maase (Bizerba) und Johannes Bechtel, Vorsitzender des Juniorenverbands des deutschen Fleischerhandwerks. (Bild: si)

Die Landungsbrücken in der Dämmerung... (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Komponistenquartier in der Hamburger Neustadt. (Bild: jus)

Komponistenquartier in der Hamburger Neustadt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Der afz-Aktionspreis geht diesmal an die Fleischerei Klassen. (Bild: si)

Die Fleischerei Dosenbach erhielt eine Belobigung für herrvorragende Öffentlichkeitsarbeit. (Bild: si)

Quartier im Umbruch: die Stadthöfe zwischen Bleichenfleet und Große Bleichen. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Lokalkolorit bei Sonnenuntergang oberhalb der Landungsbrücken: Der Shantychor Norderstedt beim Hamburger Abend. (Bild: jus)

Die Landungsbrücken bei Sonnenuntergang. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Herbert Dohrmann bedankt sich beim Ehepaar Durst für die Gastfreundschaft der Innung Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

DFV-Präsident Herbert Dohrmann erstattete den Mitgliedern Bericht. (Bild: jus)

Obermeister Andi Gaßner lädt für 2019 nach München ein. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Michael Durst: „Die Vielzahl an Aktionen wirkt langfristig, deshalb dürfen wir nicht nachlassen.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

Nora Seitz: „Die Nationalmannschaft ist ein Leuchtturmprojekt.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

Martin Fuchs: „Die IFFA hat große Bedeutung für die WFF.“ (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Starke Beteiligung: 175 Teilnehmer zählte die Mitgliederversammlung des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV) in Hamburg. (Bild: jus)

Delegierte aus 15 Landesverbänden reisten zur größten Tagung des Fleischerhandwerks nach Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Eckhart Neun: „Man strebt danach, von uns zu lernen.“ (Bild: jus)

LIM Thomas Hönnger wurde in den Gesamtvorstand des DFV gewählt. (Bild: jus)

(Bild: jus)

LIM Thomas Keller tritt für eine Reform des Kammerwesens ein. (Bild: jus)

Das Präsidium des DFV legte Rechenschaft ab und gab einen Ausblick auf die Arbeit des kommenden Jahres. (Bild: jus)

OM Wolfgang Axer will die Dynamisierung der Beiträge stoppen. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Gastgeber des diesjährigen Verbandstags in der Hansestadt: Mitglieder der Innung Hamburg. (Bild: jus)

(Bild: jus)

Die Mitglieder beraten über Anträge der Fleischerverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der Innung Rhein-Erft. (Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

(Bild: jus)

Von der Mitgliederversammlung nahm Präsident Dohrmann den Auftrag an, die breite Kritik an der Dynamisierung der Beiträge ernst zu nehmen und nach Lösungen zu suchen. Dohrmann erinnerte daran, dass die Potsdamer Beschlüsse nur ein Anfang waren, den DFV fit für die Zukunft zu machen. Der gastgebende Obermeister, DFV-Vizepräsident Michael Durst, ermutigte die Delegierten, die Themen Finanzen und Organisationsstrukturreform anzunehmen und Verantwortung zu zeigen. „Hier müssen wir in die Puschen kommen und ernsthafter miteinander kommunizieren“, forderte der Hamburger Innungschef mit Blick auf den Zusammenschluss der Landesverbände Hamburg, Niedersachsen-Bremen und Schleswig-Holstein.Die politische Interessenvertretung des Fleischerhandwerks sei nicht mit Geld aufzurechnen, ergänzte Dohrmann. Er appellierte an die Kollegen zusammenzustehen, denn niemand außer dem Verband finde politisches Gehör – nicht in Berlin und nicht in Brüssel.Die Jahresrechnung 2017 sowie den Haushaltsplan 2019 nahmen die Delegierten schließlich an. Letzterer erwartet für das kommende Jahr 5.300 Mitglieder. Unter Berücksichtigung des Abschmelzungsprozesses und der Inflationsrate steigen die Beiträge auf jährlich 281 Euro.Die Versammlung wählte den Thüringer Landesinnungsmeister Thomas Hönnger in den Gesamtvorstand des DFV. Das Votum war erforderlich geworden, weil der Fleischerverband Thüringen im Januar diesen Jahres einen Wechsel an der Spitze vollzogen hatte.Der Deutsche Fleischer-Verbandstag 2019 findet am 13. und 14. Oktober in München statt.