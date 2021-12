Neue Bundesregierung: Ampel nimmt Arbeit auf

BERLIN Olaf Scholz wird morgen im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt. Die Übergabe der Amtsgeschäfte des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist für morgen Nachmittag geplant.

Mehr dazu imago / Arnulf Hettrich BMEL Özdemir trifft erste Entscheidungen Brandenburgische Agrarstaatssekretärin Bender wechselt nach Berlin. Bundestagsneuling Nick und Unterfränkin Rottmann werden Parlamentarische Staatssekretärinnen. mehr ››

Das Ampel-Kabinett

Bundeskanzler : Olaf Scholz (SPD)

: Olaf Scholz (SPD) Wirtschaft und Klima : Robert Habeck (Grüne)

: Robert Habeck (Grüne) Finanzen : Christian Lindner (FDP)

: Christian Lindner (FDP) Auswärtiges Amt : Annalena Baerbock (Grüne)

: Annalena Baerbock (Grüne) Gesundheit : Karl Lauterbach (SPD)

: Karl Lauterbach (SPD) Inneres : Nancy Faeser (SPD)

: Nancy Faeser (SPD) Arbeit und Soziales : Hubertus Heil (SPD)

: Hubertus Heil (SPD) Verteidigung : Christine Lambrecht (SPD)

: Christine Lambrecht (SPD) Justiz : Marco Buschmann (FDP)

: Marco Buschmann (FDP) Familie : Anne Spiegel (Grüne)

: Anne Spiegel (Grüne) Ernährung und Landwirtschaft : Cem Özdemir (Grüne)

: Cem Özdemir (Grüne) Verkehr und Digitales : Volker Wissing (FDP)

: Volker Wissing (FDP) Umwelt und Verbraucherschutz : Steffi Lemke (Grüne)

: Steffi Lemke (Grüne) Bauen : Klara Geywitz (SPD)

: Klara Geywitz (SPD) Bildung und Forschung : Bettina Stark-Watzinger (FDP)

: Bettina Stark-Watzinger (FDP) Entwicklung : Svenja Schulze (SPD)

: Svenja Schulze (SPD) Bundeskanzleramt: Wolfgang Schmidt (SPD)

Die Ampel-Parteien haben am heutigen Dienstag den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Nun steht der Aufnahme der Regierungsgeschäfte nichts mehr im Weg.Gut zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl bekommt Deutschland eine neue Regierung. Am Mittwoch wird Olaf Scholz im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt. Nach der Übergabe der Ernennungsurkunden für den künftigen Kabinettschef und seine Ministerinnen und Minister erfolgen die Amtsübergaben in den 16 Fachressorts. Im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat Cem Özdemir erste Personalentscheidungen an der Führungsspitze getroffen. Silvia Bender, Ophelia Nick und Manuela Rottmann sollen zu Staatssekretärinnen berufen werden.Zum Zuschnitt der Bundesministerien enthält der Koalitionsvertrag nur allgemeine Aussagen. Laut Nachrichtenagentur Agra-Europe wird in Berlin damit gerechnet, dass das BMEL seine bisherigen Zuständigkeiten behalten wird. Spekulationen sind unter anderem dadurch entstanden, weil der Verbraucherschutz künftig im Bundesumweltministerium angesiedelt ist. Vorgesehen ist, dass zumindest Teile der derzeitigen Abteilung „Verbraucherpolitik, Digitale Gesellschaft, Verbraucherrechtsdurchsetzung“ vom Justiz- in das Umweltressort überführt werden. Dass darüber hinaus der gesundheitliche Verbraucherschutz aus dem Landwirtschafts- in das Umweltressort wechselt, ist nicht ausgeschlossen, gilt aber als unwahrscheinlich. Für die Agrar- und Fleischwirtschaft wird die für 2022 angekündigte verbindliche Tierhaltungskennzeichnung zum ersten Gradmesser.