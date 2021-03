Pandemie: Corona liebt die Ungeduld

FRANKFURT Der 16. März 2020 markiert eine Zeitenwende: Seit einem Jahr leben wir in der Bundesrepublik und darüber hinaus mit Einschränkungen, die wir bis dato nicht kannten.

Der Nachweis des Coronavirus und seine massenhafte Ausbreitung sind der Beginn einer neuen Epoche. Nichts ist mehr wie es war. Geduld und Ideenreichtum sowie jede Menge Flexibilität und vor allem Disziplin sind die Eigenschaften mit denen wir uns durch die enorme Krise manövrieren müssen.



Das gilt auch für den Fleischsektor. Immer mehr Schlachthöfe und Zerlegebetriebe sowie Metzgereien sind von Infektionen unter ihren Beschäftigten betroffen. Entweder müssen die Unternehmen dann einen Gang runterschalten oder im Zweifelsfall mangels Personal komplett vom Netz gehen. Das Coronavirus kennt keine Grenzen und kann nur durch persönliche Verhaltensweisen zurückgedrängt werden. Leider können die hiesigen Unternehmen ihre Mitarbeitenden nicht so schützen, wie dies gerade in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Die Fleischgiganten JBS und Tyson impfen in ihren Werken gegen Covid-19. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Die Vakzine bleiben vorerst knapp.Eins steht schon jetzt fest: Sars-CoV-2 verlässt uns nicht mehr, auch wenn wir uns irgendwann durch Impfungen oder durch Medikamente verlässlich gegen das Virus schützen können. Derzeit breitet es sich immer schneller aus und mutiert dabei auch noch. Es ist also noch ein weiter Weg. Jegliche Ungeduld in Handel, Wirtschaft, Industrie sowie Vereinen ist menschlich und nachvollziehbar. Zahlreichen Unternehmen und Freiberuflern steht das Wasser wirtschaftlich betrachtet bis zum Hals und ganze Branchen wie Hotellerie und Gastronomie fürchten zu Recht um ihre Existenz. Das Geld geht aus.Maßnahmen wie Lockdown und Kontaktbeschränkungen bescheren harte Einschnitte und führen zu kaum abschätzbaren Folgen für Gesundheit und Ökonomie – im Familien- und Freundeskreis, in Firmen, Theatern, Sportvereinen und Chören. Nach einem Jahr Ausnahmezustand ist dennoch Selbstbeherrschung erforderlich. Das Verlangen von Opposition, Lobbyisten, Verbandsvertretern und Branchenfürsten nach einem Stufenplan und Öffnungsszenarien ist nachvollziehbar, hilft nur nicht weiter.Steigender Druck auf die Regierenden in den Bundesländern sowie auf die Bundeskanzlerin fördern die Unvernunft an allen Fronten. Das ist menschlich. Die Verunsicherung und der Unmut wachsen in der Bevölkerung. Die gegenwärtig schwierige Situation mitten in der Corona-Pandemie lässt sich nicht durch eine Kakophonie mit Vorschlägen von 82 Mio. Besserwissern lösen. Das gelingt schon nicht auf dem Spielfeld im Stadion, wenn Fans den Fußball besser kennen als der Trainer. Jeder von uns kann jedoch etwas zu einem Mehr an Gesundheit beitragen.In der Diskussion um Lockerungsszenarien von den Corona-Maßnahmen brauchen wir mehr Sachlichkeit und weniger Wunschdenken. Das vor wenigen Wochen von Kanzlerin und Länderchefs verabschiedete „wenn, dann“ stößt aktuell schon wieder an Grenzen. Festgelegte Inzidenzwerte sind Schnee von gestern.Die Fleischer sind gute Vorbilder. Für noch so kleine Fachgeschäfte haben sie Lösungen entwickelt, wie Kunden bedient werden können. Das ließe sich mit Vorsicht auch auf nicht systemrelevante Branchen ausweiten, bevor dem Onlinehandel bald endgültig die Drähte durchglühen und die Paketzusteller vor Erschöpfung umfallen.Abstand, Hygiene, Maske tragen und Lüften sind ganz einfache Maßnahmen für einen sicheren Umgang miteinander. Das sollte nach einem Jahr selbstverständlich sein – nicht nur mit Blick auf die Entwicklung der täglichen Botschaften aus dem Robert Koch-Institut ( RKI ). Bei aller Freiheit: Corona-Partys, Maskenmuffel und Verschwörungstheorien bremsen die Genesung vom gefährlichen Virus.