Mit dem passenden Schutzkonzept können Daten rechtssicher aufbewahrt und vor unbefugten Zugriffen geschützt werden.

FRANKFURT Im Beitrag „So werden Sie Ihr Papier los“ wurden die Vor- und Nachteile des weitgehend papierlosen Büros vorgestellt. So kann die Digitalisierung auf Dauer Zeit und Geld sparen sowie in vielen Bereichen für einen besseren Überblick und höhere Datensicherheit sorgen.

Die Neueinführung eines digitalen Systems bringt allerdings zunächst zusätzliche Arbeit für alle Beteiligten mit sich. Daher sollt