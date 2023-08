Zusammen mit Franz Gawalski , der 2021 als erster deutscher Fleischer bei den EuroSkills angetreten war, hatte Prostmeier bereits vor der eigenen Zusage am Wettbewerbstraining teilgenommen, in erster Linie als dessen Ersatzmann. Seit nunmehr zwei Jahren trainieren sie einmal im Monat an zwei Tagen.Fleischermeisterin Britta Sickenberger , Leiterin des Fachzentrums Nahrungsmittel-Handwerke am BTZ der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Weiterstadt, schlug für den Wettbewerb drei Kandidaten vor. Neben Franz Gawalski und Maximilian Grebe fiel auch Prostmeiers Name. Durch die Altersgrenze von 25 Jahren bei den EuroSkills und die Verschiebung des Wettbewerbs wegen Corona blieb letztendlich Prostmeier für eine Teilnahme übrig.Sickenberger war direkt überzeugt, dass er das Zeug dazu hätte, und traute ihm deshalb den Wettbewerb zu. „Es war eine große Ehre für mich, dass jemand sagt, ich bin der Beste und kann es schaffen“, erzählt Prostmeier stolz im Gespräch mit der afz. Auch als er hörte, ein Einzeltraining bei Sickenberger zu bekommen, war die Freude groß. Seit einiger Zeit trainiert er nun auch mit ihr monatlich zwei bis drei Tage, wobei er sich stetig verbessert.Zuletzt arbeitete Prostmeier ein Jahr bei der Metzgerei Hamm in Nähe des BTZ. So konnte er sich nach Feierabend immer noch auf den Wettstreit vorbereiten. DFV Bereitet sich seit mehreren Monaten intensiv auf die Europameisterschaft der Berufe 2023 in Danzig vor: Franz Prostmeier. Das Training unterscheide sich insofern von seiner eigentlichen Tätigkeit, dass er auch oft sehr filigran arbeiten muss, beispielsweise Fingerfood herrichten oder feine Platten legen. Um in diesem Bereich noch fitter zu werden, absolvierte er einen Kurs zum Feinkost-Sommelier/Traiteur an der Fleischerschule Heyne, die ebenfalls am BTZ beheimatet ist.Da der Wettbewerb verschiedene Disziplinen hat, muss sich der Metzger auf alle Eventualitäten vorbereiten. „Vom Auslösen über küchenfertigen Rollbraten bis zum Fingerfood kann alles drankommen. Im Prinzip müssen wir alles können“, erklärt Prostmeier die Herausforderung des Wettbewerbs.

Hohe Erwartungen an sich selbst

Die EuroSkills im Überblick Alle zwei Jahre treten junge Fachkräfte aus ganz Europa zum internationalen Berufswettbewerb an.



Die EuroSkills Danzig 2023 ist die achte Europameisterschaft der Berufe und damit das größte Event zur beruflichen Bildung und Kompetenzentwicklung Europas.



600 Fachkräfte bis maximal 25 Jahre aus 32 Nationen kämpfen in 43 Disziplinen um die diesjährigen Europameistertitel.



Für Deutschland treten 33 Teilnehmende in 29 Disziplinen an.



Eröffnungszeremonie: 5. September in der Polsat Plus Arena Gdańsk



Wettbewerb: 6. – 8. September im AmberExpo Gdańsk



Abschlusszeremonie: 9. September in der Polsat Plus Arena Gdańsk





Sein Ziel ist es, bei den EuroSkills niemanden zu enttäuschen und sein Bestes zu geben. Er habe so viel ins Training investiert und sei von so vielen Menschen unterstützt worden. „Mein Chef hat mir Urlaub fürs Training gegeben, und jetzt muss ich dann auch mal abliefern. Ich möchte mich im Nachhinein nicht ärgern, weil ich es hätte besser machen können“, so der junge Meister.Bei den EuroSkills beträgt die Wettkampfzeit an den drei Tagen je fünf Stunden, in welchen er hoch konzentriert unter Zeitdruck auf Perfektion hinarbeiten muss. Dies schildert Prostmeier als seine größte Herausforderung – an allen Tagen mental fit zu sein. Alle Rezepte müssen sich in dieser Zeit abrufbereit in seinem Kopf befinden oder er muss improvisieren, erklärt er weiter. Auch dass es bei der Europameisterschaft der Berufe Zuschauer gibt, sorgt für Druck und Anspannung bei dem jungen Mann.Üben könne man so eine echte Wettkampfsituation nicht, meint Prostmeier. Daher will er sich einfach vollkommen auf die Produkte und deren Zubereitung konzentrieren und hofft, dass ihm dies gelinge.Durch sein intensives Training im Bereich Fingerfood freue er sich beim Wettbewerb am meisten auf diese Aufgaben. Auch Trainerin Sickenberger erkannte direkt sein Geschick bei der filigranen Arbeit. Der junge Fleischermeister, der nebenbei noch bei der Feuerwehr aktiv ist, liebt an seinem Beruf besonders die Abwechslung und Vielseitigkeit. Wenn es dabei mal stressig werde, entspanne er sich am liebsten bei einem Spaziergang mit seinem Esel. Denn der Fleischer ist auch ein Tierfreund und besitzt neben zwei Eseln noch Ziegen, um die er sich gern kümmert.Der Grundgedanke des Wettbewerbs sei es, das Handwerk und den Beruf interessanter für die Jugend zu machen, erklärt Prostmeier abschließend. Damit möchte er auch ein wenig Verantwortung übernehmen und seinen Beruf so gut wie möglich beim Wettbewerb repräsentieren.Das Motto der EuroSkills 2023 (5. bis 9. September) lautet „United by Skills“. Es soll die europäischen Werte von Frieden, Gemeinschaft und Fairness über Grenzen hinweg unterstreichen.