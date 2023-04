DÜSSELDORF Neue Sonderflächen und Aktionen: Auf die Besucherinnen und Besucher der Weltleitmesse für Processing and Packaging warten viele spannende Specials.

Von Verpackungsweltstars und Newcomern über rasende Reporter, Lebensmittelretter und die Co-Packer-Szene bis zu einzigartigen Frauen und den Innovatoren von heute und morgen: Auf die Besucherinnen und Besucher der Interpack warten viele spannende Specials.



Die Interpack auf einen Blick Wann? 4. bis 10. Mai 2023

Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 bis 17 und 18 (temporär) Was? Im Fokus stehen Packmittel und Packstoffe, Verpackungsmaschinen und die verwandte Prozesstechnik für die Branchen Food, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter.

täglich 10:00 bis 18:00 Uhr Tickets: Tageskarte: 75 Euro vor Ort, 65 Euro im Online-Verkauf; Ermäßigte Tageskarte: je 15 Euro vor Ort oder im Online-Verkauf; Dauerkarte: 180 Euro vor Ort, 145 Euro im Online-Verkauf „Spotlight talks & trends“ auf der Interpack bedeutet sieben Tage lang Input rund um die wichtigsten Themen und Trends der Branche, Best Practices, spannende Anwendungen und deren Treiber für Innovation und Wachstum. Partner des Vortragsforums ist die dfv Mediengruppe, in dem auch die afz erscheint. Jeder Messetag steht unter einem anderen Fokusthema und bietet Vorträge, Fallstudien und interaktive Sessions mit Top-Experten der Industrie. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um die Logistik, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, digitale Technologien, Produktsicherheit und E-Commerce. Zu finden ist das Forum am Eingang Nord.

Den passenden Match für das eigene Geschäft finden – möglich macht es das Interpack Matchmaking. Die Dating-Plattform fürs Business vernetzt Aussteller mit Besucherinnen und Besuchern vor, während und nach der Veranstaltung. Zahlen 2017: Aussteller: 2.866 aus 55 Ländern, 648 aus Deutschland

Besucher: 170.899 aus 169 Ländern, 26 Prozent aus Deutschland

So bereichern jedes Jahr junge Unternehmen die Welt der Verpackungen. Zehn von ihnen haben auf der Interpack ihren ersten großen Auftritt und präsentieren sich in der Start-up Zone in Halle 15 dem Fachpublikum, darunter Recyda, Easy2cool, Packwise, Releaf Paper und Woodland Packaging. Mit dabei: spannende Innovationen von Softwarelösungen fürs Recycling oder die Lieferkette, nachhaltige Materialien oder Verpackungen.Es gibt sie – die „Unique Women in Packaging“, doch noch immer sind zu wenige Frauen in der Branche präsent, zu wenige schaffen den Sprung in die Führungsetagen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels bleiben wertvolle Potenziale oft ungenutzt. Viele Frauen suchen zudem den Kontakt zu Gleichgesinnten. Es gibt also viele gute Gründe für ein Frauennetzwerk. Die Interpack fördert den Austausch in diesem Jahr erstmals mit einem Event von Frauen für Frauen. Gemeinsam mit der WPO lädt sie am 8. Mai zu einer Podiumsdiskussion mit anschließendem Networking ein.Premiere feiert auch das Tightly Packed TV Studio. In der Atmosphäre eines „Late Night“-Studios gibt es spannende Talkshows mit bekannten Köpfen der Branche, Diskussionen zu den wichtigsten Themen und Live-Schaltungen in die Messehallen. Alle Sendungen werden online übertragen.Weitere Beiträge zur Interpack finden Sie hier