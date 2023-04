ÜBERLINGEN Melissa Meloncelli aus Überlingen-Bonndorf hat ihren Erstberuf als Bankkauffrau aufgegeben und eine Ausbildung zur Fleischer-Gesellin gemacht. Noch in diesem Jahr möchte sie ihre Meisterprüfung ablegen.

Eigentlich wusste ich schon immer, dass ich Fleischerin werden wollte“, sagt Melissa Meloncelli und ihre strahlenden Augen verraten, dass sie ihren Beruf liebt. Seit Anfang 2022 arbeitet sie fünf Tage die Woche in der Produktion der Metzgerei Seitz in Markdorf. In das Berufsleben gestartet ist sie allerdings zunächst als Bankkauffrau.



Mut zum Berufswechsel

Sinn für Familie

Faible für die Feuerwehr

Die 25-Jährige ist in Überlingen-Bonndorf geboren und mit zwei Schwestern dort aufgewachsen: „Ich bin ein Kind der Region und lebe gerne hier.“ In Hödingen besuchte Melissa die Grundschule, danach in Überlingen die Realschule. Auf dem dortigen Wirtschaftsgymnasium machte sie ihr Abitur. Ihrer Mutter zuliebe habe sie zunächst bei der Sparkasse Hegau-Bodensee eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, erzählt sie. Danach blieb sie noch ein Jahr lang in ihrem Ausbildungsbetrieb. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass mein Herz eher für das Fleischerhandwerk als für die Arbeit in einer Bank schlägt“, sagt sie. Ihr Opa sei Metzger gewesen und habe auch Hausschlachtungen durchgeführt. „Ich habe zwar, da ich erst vier Jahre alt war, als er starb, keine konkreten Erinnerungen mehr, aber seine Liebe für diesen Beruf hat er wohl an mich weitergegeben.“Melissa entschloss sich, bei der Sparkasse aufzuhören und eine Ausbildung zur Fleischerin zu machen. Ihre Bank-Kollegen seien völlig überrascht gewesen. „Doch eigentlich fanden sie es alle richtig cool“, erinnert sie sich. Als ihr Chef sie in einem Mitarbeitergespräch gefragt habe, ob sie sich in ihrem Job wohlfühle, habe sie ihm ehrlich gesagt, dass Bankkauffrau nicht der richtige Beruf für sie sei und sie daher eine Fleischerin-Ausbildung beginnen wolle. „Erst war er völlig verblüfft, dann hat er meine Entscheidung für den seiner Meinung nach krassen Berufswechsel aber für gut und mutig befunden.“Melissa begann ihre Lehre bei dem Überlinger Metzger Fridolin Zugmantel, der 2021 im Alter von nur 56 Jahren verstarb. „Ich durfte meine Ausbildung dann bei der Metzgerei Knoll in Meßkirch beenden“, berichtet sie. Im Zuge der Corona-Pandemie habe sie für die theoretischen Lerninhalte der Berufsschule viel zu Hause selbst erarbeiten müssen. „Wir haben aber eine Lerngruppe gebildet, die hat es mir leichter gemacht.“ Für ihre Gesellenprüfung wählte Melissa das Wahlthema Schlachten aus, das Praxiswissen dazu eignete sie sich im Schlachthof Überlingen an. Ihre Fleischerin-Gesellenprüfung absolvierte sie mit Bravour. Für ihre guten Leistungen wurde sie von der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis mit einem Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet.Im Februar 2022 begann Melissa als Fleischerin in der Produktion der Metzgerei Seitz in Markdorf. „Ich wollte gerne in eine kleinere Metzgerei. Ich liebe die gute und familiäre Atmosphäre“, sagt sie. Fünf Tage die Woche verarbeitet sie mit Senior- und Juniorchef Seitz gemeinsam das aus dem Schlachthof Mengen gelieferte Fleisch. Sie arbeite viel am Füller, erzählt sie.Die Produktionsabläufe sind festgelegt. Die Arbeit ist sehr vielseitig. „Es besteht auch die Möglichkeit, selbst etwas auszuprobieren, beispielsweise mit neuen Rezepturen bei der Wildveredelung“, berichtet sie. Gibt es auch etwas, das sie nicht so gerne macht? „Das Ausbeinen ist meine Schwachstelle“, gesteht sie lachend. Das frühe Aufstehen hingegen – Arbeitsbeginn ist um fünf Uhr morgens – und die tägliche Fahrt nach Markdorf bereiten ihr keine Probleme. „Frühmorgens ist die Welt noch in Ordnung. Und im Winter, wenn es schneit, bin ich meist vor dem Schneepflug unterwegs und kann über unberührten Schnee fahren“, sagt sie. Nach der Arbeit werde mit der Familie Seitz noch zu Mittag gegessen. „So um 14 Uhr mache ich mich dann auf den Heimweg.“Unschwer ist zu erkennen, dass Melissa von ihrem Beruf als Fleischerin erfüllt ist. Sie isst selbst gerne Fleisch – „ich liebe ein gutes Rindersteak oder einen schönen Schweinebraten“ – und sie ist offen für Neuentdeckungen. Im vergangenen Jahr hat sie einen Metzgerfreund in Afrika besucht, ist mit auf Antilopenjagd gegangen und hat zum ersten Mal Antilopenfleisch gegessen. „Schmeckt anders, aber gut, ein bisschen wie Wild“, so ihr Urteil.Die junge Fleischerin hat festgesteckte Ziele. Ab September wird sie die Meisterschule in Augsburg besuchen – für dreieinhalb Monate in Vollzeit. Wenn alles gut läuft, kann sie Mitte Dezember ihre Meisterinnenprüfung ablegen. Und danach? „Irgendwann möchte ich mich selbständig machen“, sagt sie. Mit einer eigenen Hofmetzgerei beispielsweise und einem mobilen Hofladen, mit dem sie wöchentlich auf festen Routen frisches Fleisch, Fleischwaren und Wurst in der Region anbieten könnte. „Mein erster Lehrmeister Fridolin Zugmantel war mit einem Hofverkaufswagen unterwegs und er hatte großen Erfolg damit. Gerade in unseren ländlichen Gebieten ist der Bedarf für eine mobile Nahversorgung groß“, sagt sie.Und die Voraussetzungen für ihre Zukunftspläne sind gut: Melissa Meloncelli hat die Berechtigung zum Schlachten von Schweinen, Rindern, Schafen sowie Lämmern und aufgrund ihrer Banklehre auch das betriebswirtschaftliche Rüstzeug. Ihr Lebenspartner ist Baumaschinen-Mechaniker sowie Landwirt und wird später einmal den heimischen Hof übernehmen.Hat die junge Fleischerin bei allem beruflichen Engagement noch Zeit für Hobbys? „Oh ja“, strahlt sie. Melissa ist eine begeisterte Tänzerin (Hiphop und Co.) und geht regelmäßig zum Tanzen. Darüber hinaus spielt sie aktiv Fußball: In der Frauenmannschaft der Sportfreunde Owingen-Billafingen e. V. ist sie im Sturm.Als ihr „ältestes Hobby“ nennt Melissa die Feuerwehr. Bereits im Alter von neun Jahren trat sie in die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen ein, heute ist sie als eine von vier Frauen im ersten Zug Mitglied der aktiven Wehr. „Mein Vater, der auch bei der Feuerwehr ist, hat mich schon früh dafür begeistern können“, berichtet sie.Mittelpunkt ihres Lebens bleibt für Melissa neben Familie und Hobbys aber vor allem das Fleischerhandwerk. „Ich würde diesen Beruf sofort wieder erlernen, er macht Spaß und eröffnet so viele Möglichkeiten“, betont sie. Ihr persönlicher Wunsch: „Dass sich viele junge Menschen für eine Ausbildung im Fleischerhandwerk entscheiden – vor allem auch Frauen.“Weitere Stories zum Thema Karriere im Fleischerhandwerk finden Sie hier Informationen zu den Fleischerberufen sind hier abrufbar