Umweltschutz: Nachhaltig geschützt

DÜSSELDORF Verbraucher wollen mehr „Reduce, Reuse, Recycle”-Lösungen. Die präsentiert die Interpack vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.

Lebensmittelverpackungen müssen heute weitaus mehr können als nur das jeweilige Produkt zu schützen. Zwar ist es ihre wichtigste Funktion, vom Zeitpunkt des Verpackens über den Transport, die Lagerung bis in den Verkauf dafür zu sorgen, dass der Inhalt heil in den Haushalten landet. Doch auch Design und Material haben großen Einfluss auf die Kaufentscheidungen, denn immer mehr Menschen wünschen sich nachhaltiger verpackte Lebensmittel.

Mit Verpackung gegen die Verschwendung

Echte Hightech-Produkte

Die Interpack auf einen Blick Wann? 4. bis 10. Mai 2023

4. bis 10. Mai 2023 Wo? Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 bis 17 und 18 (temporär)

Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 bis 17 und 18 (temporär) Was? Im Fokus stehen Packmittel und Packstoffe, Verpackungsmaschinen und die verwandte Prozesstechnik für die Branchen Food, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter.

Im Fokus stehen Packmittel und Packstoffe, Verpackungsmaschinen und die verwandte Prozesstechnik für die Branchen Food, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter. Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 18:00 Uhr

täglich 10:00 bis 18:00 Uhr Tickets: Tageskarte: 75 Euro vor Ort, 65 Euro im Online-Verkauf; Ermäßigte Tageskarte: je 15 Euro vor Ort oder im Online-Verkauf; Dauerkarte: 180 Euro vor Ort, 145 Euro im Online-Verkauf „Spotlight talks & trends“ auf der Interpack bedeutet sieben Tage lang Input rund um die wichtigsten Themen und Trends der Branche, Best Practices, spannende Anwendungen und deren Treiber für Innovation und Wachstum. Partner des Vortragsforums ist die dfv Mediengruppe, in dem auch die afz erscheint. Jeder Messetag steht unter einem anderen Fokusthema und bietet Vorträge, Fallstudien und interaktive Sessions mit Top-Experten der Industrie. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um die Logistik, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, digitale Technologien, Produktsicherheit und E-Commerce. Zu finden ist das Forum am Eingang Nord.

auf der Interpack bedeutet sieben Tage lang Input rund um die wichtigsten Themen und Trends der Branche, Best Practices, spannende Anwendungen und deren Treiber für Innovation und Wachstum. Partner des Vortragsforums ist die dfv Mediengruppe, in dem auch die afz erscheint. Jeder Messetag steht unter einem anderen Fokusthema und bietet Vorträge, Fallstudien und interaktive Sessions mit Top-Experten der Industrie. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um die Logistik, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, digitale Technologien, Produktsicherheit und E-Commerce. Zu finden ist das Forum am Eingang Nord. Effektiv vernetzen: Den passenden Match für das eigene Geschäft finden – möglich macht es das Interpack Matchmaking. Die Dating-Plattform fürs Business vernetzt Aussteller mit Besucherinnen und Besuchern vor, während und nach der Veranstaltung.

Den passenden Match für das eigene Geschäft finden – möglich macht es das Interpack Matchmaking. Die Dating-Plattform fürs Business vernetzt Aussteller mit Besucherinnen und Besuchern vor, während und nach der Veranstaltung. Zahlen 2017: Aussteller: 2.866 aus 55 Ländern, 648 aus Deutschland

Besucher: 170.899 aus 169 Ländern, 26 Prozent aus Deutschland

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden weltweit über 930 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen. Der Schweizer Verein Food Waste spricht sogar davon, dass im Schnitt jedes dritte Lebensmittel zwischen Feld und Teller verloren geht oder verschwendet wird. Zur Agenda 2030 der UN gehört daher das Ziel, die weltweite Pro-Kopf-Verschwendung von Lebensmitteln bis 2030 zu halbieren. Die Verfasser des Food Waste Index Report 2021 gehen zudem davon aus, dass acht bis zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen auf Lebensmittel entfallen, die nicht konsumiert werden. Verpackungen können helfen, diese Verschwendung einzudämmen.Den „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen folgt auch die Save Food Initiative, die 2011 von der Messe Düsseldorf, der FAO und der Interpack gegründet wurde. Ziel ist es, ein öffentliches Bewusstsein für das Thema zu schaffen und in Zusammenarbeit mit Politik, Gesellschaft und Industrie Gegenstrategien und Lösungen zu entwickeln. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Innovationen aus der Verpackungsindustrie. Und so beschäftigt sich ein aktuelles Forschungsprojekt von Save Food auch mit der Frage, wie biologisch abbaubare Verpackungen aus Lebensmittelabfällen oder aus Nebenprodukten hergestellt werden könnten.Doch Verpackungen sollen nicht nur für längere Frische und Haltbarkeit sorgen. Verbraucherinnen und Verbraucher fordern zunehmend umweltfreundliche Packmittel. Recyclingfähig oder aus nachhaltigen Materialien hergestellt sollen sie sein, dennoch aber verderbliche Produkte optimal schützen. Und so sind gerade Lebensmittelverpackungen heute echte Hightech-Produkte.