BERLIN Das Expertennetzwerk Nutrition Hub hat zusammen mit den Bundeszentrum für Ernährung den „Trendreport Ernährung 2023“ veröffentlicht. Die zehn wichtigsten Trends.

In einer groß angelegten Umfrage hat Nutrition Hub, ein Netzwerk und Think-Tank für den Ernährungssektor, aktuelle Ernährungstrends ermittelt. Die Ergebnisse wurden nun im „Trendreport Ernährung 2023. Die zehn wichtigsten Ernährungstrends“ veröffentlicht. Bereits zum vierten Mal erscheint der Report, seit 2022 in Zusammenarbeit mit dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). An der Umfrage mit offenen und halboffenen Fragen beteiligten sich dieses Mal fast 70 Personen mehr als im Vorjahr. „Nie zuvor war so viel Fachwissen versammelt. Gemeinsam konnten wir 170 namhafte Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk zu relevanten Trends befragen“, so Dr. Simone K. Frey, eine der Gründerinnen des Nutrition Hub.

Nachhaltigkeit bleibt vorn

Prinzip Sonntagsbraten

Ernährung wird individueller

Wenig differenziert

Woher kommen die Trends?

Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) beobachtet weiterhin den Trend zu einer nachhaltigen und „klimafreundlichen“ Ernährung, sprich: mit möglichst wenig Auswirkungen auf die Umwelt. Aufgrund des geringeren CO-Fußabdrucks spielt hier beispielsweise auch Regionalität eine Rolle. Dieser Trend scheint allerdings an Bedeutung zu verlieren, 2022 wurde ihm mit 77 Prozent noch deutlich mehr Bedeutung beigemessen (2021: 55 Prozent) – was nicht zuletzt eine Folge des Kriegs gegen die Ukraine sei. Durch Inflation, gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten seien viele Verbraucher kostenbewusster geworden; die Schere zwischen Arm und Reich öffne sich weiter. Zudem habe sich der Fokus der Politik verschoben: von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit hin zu Sicherheit, Energie und Verteidigung. „Oder, um es kürzer auszudrücken: Waffen statt Weizen“, wie es im Trendreport heißt.Als zweitgrößten Trend identifiziert die Umfrage die zwar pflanzenbetonte, aber nicht völlig fleischfreie flexitarische Ernährung (36 Prozent). „Der Flexitarismus ist ganz klar in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Produzenten, Erzeuger und der Handel denken da jetzt konsequent um“, erläutert Frey. Die Zeiten des täglichen Fleisch- oder Fischkonsums seien „für breite Teile der Bevölkerung angesichts von Klimawandel, Nachhaltigkeitsstreben und Tierwohlorientierung definitiv vorbei“. Zu besonderen Anlässen komme aber nach wie vor Fleisch auf den Tisch. „Das totale Weglassen tierischer Produkte ist für viele nicht umsetzbar – einer zu 80 Prozent pflanzlichen Ernährung zu folgen, schon“, wird dazu Laura Pernetta (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) zitiert. Der Trend zu reduziertem Fleischkonsum wird darauf zurückgeführt, dass man so „ohne erhobenen Zeigefinger etwas für die eigene Gesundheit und das Klima“ tun könne.Als drittgrößten Trend identifizieren die Befragten, die zu 38 Prozent aus der Ernährungsberatung und -therapie kommen, die digitale Unterstützung in der Ernährungsberatung durch Apps, Chats und andere elektronische Helfer (26 Prozent). Auf Rang vier sehen 20 Prozent einen Trend hin zu gesünderen Convenience- und Take-away-Angeboten. Verbraucher wünschten sich in diesem Segment weniger oder am besten gar keine Zusatzstoffe, dafür mehr regionale Zutaten und transparente Lieferketten.Auf Platz fünf sehen die Befragten die personalisierte Ernährung: Feste Essenszeiten seien durch eine flexiblere Arbeitswelt, aber auch persönliche Vorlieben und physiologische Bedürfnisse genauso obsolet geworden wie allgemein gültige Ernährungsregeln. Beispiele dafür finden sich auch sogleich auf den folgenden Plätzen: Die Trends „Ernährung für die Darmgesundheit“, „Bewusstsein für gesunde Ernährung“ und „Achtsame Ernährung“ zeigen, dass Ernährung immer individueller wird. Auf dem neunten Platz landet die vegane Ernährung, die in den Vorjahren noch gemeinsam mit der pflanzenbasierten Ernährung gezählt wurde, und auf Platz zehn Alkoholersatzprodukte, also Wein, Sekt und Bier, aber auch Gin, Rum & Co als alkoholfreie Versionen.Die Trends zeigen allesamt in die gleiche Richtung: Ernährung soll gesünder werden, sowohl für die Menschen als auch für den Planeten. Dass das hochwertige Lebensmittel Fleisch dabei aber ungeachtet seiner Herkunft pauschal als ungesund und klimaschädlich, eine pflanzliche Ernährungsweise hingegen – ebenfalls ohne jegliche Unterscheidung beispielsweise zwischen Frischware und verarbeiteten Industrieprodukten – als erstrebenswertes Optimum gewertet wird, greift zu kurz und kann als echtes Manko dieses Trendreports gesehen werden.

Herausgeber: Nutrition Hub, laut eigenen Angaben Deutschlands größtes Netzwerk für Ernährungsexpertinnen und -experten, will Wissenschaft, Start-up-Szene und Industrie zusammenbringen, um die Zukunft der Ernährung wissenschafts- und technologiegetrieben zu gestalten.



Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), 2017 auf Beschluss des BMEL gegründet, ist eine Abteilung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und als Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Ernährungsfragen in Deutschland zuständig.



Methode: Zwischen dem 14. und 31. Oktober 2022 konnten Ernährungsexperten aus den Netzwerken von Nutrition Hub und BZfE an der Befragung teilnehmen. Zur Erhebung wurde ein Online-Fragebogen mit offenen und halboffenen Fragen zu Entwicklungen im Ernährungssektor genutzt, die in der täglichen Arbeit wahrgenommen werden. Anschließend wurden die Antworten nach Häufigkeit gewichtet und ausgewertet.



