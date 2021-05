Thomas Fedra

Zunehmende Corona-Lockerungen sorgen für gewisse Impulse am Fleischmarkt. Viel hängt jeoch davon ab, wie sich die Witterung am Pfingstwochenende entwickelt. Regulär gehören Nackensteaks zu den beliebtesten Spezialitäten vom Schwein auf dem Grillrost.

BONN Ein knapper werdendes Angebot wird gut nachgefragt. Die VEZG hebt ihre Notierung spürbar an. Kurse für ziehen europaweit an.

