jus

Spanische Schlachtunternehmen rechnen für das Frühjahr mit einem geringerem Angebot und steigender Nachfrage am EU-Binnenmarkt.

BONN Die Entwicklung der aktuellen Notierungen für Schlachtschweine in der Europäischen Union war Mitte Februar uneinheitlich. Während in Italien der nationale Leitpreis weiter absackte, konnten sich französische und spanische Mäster über höhere Auszahlungspreise freuen. In vielen Mitgliedstaaten änderte sich jedoch nichts; die Kurse blieben konstant.

BONN Die Entwicklung der aktuellen Notierungen für Schlachtschweine in der Europäischen Union war Mitte Februar uneinheitlich. Während