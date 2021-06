jus

Schweinehälften vor der Zerlegung.

BONN In Deutschland kündigen die großen Schlacht- und Zerlegebetriebe Hauspreise zum Missfallen von VEZG und ISN an. Die Unternehmen beklagen gegenüber den Erzeugern fehlende Margen im Fleischverkauf. In anderen EU-Ländern tendieren die Kurse fester. In Spanien stockt der China-Export.

BONN In Deutschland kündigen die großen Schlacht- und Zerlegebetriebe Hauspreise zum Missfallen von VEZG und ISN an. Die Unternehmen bekla