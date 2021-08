jus

Ein kleines Schlachtschweineangebot trifft Ende Juli 2021 auf einen mäßigen Bedarf der Schlachtbetriebe. Außerdem fehlt es dem EU-Markt an Exporten in Länder außerhalb der Europäischen Union.

BONN Die Nachfrage nach Schweinefleisch kommt in der EU in Schwung. Außerdem fehlen Drittlandsexporte. Die VEZG hält ihre Preisempfehlung stabil, in in Dänemark und Spanien kommt es zu Abschlägen. Nur Italiens Notierung ist im Plus.

