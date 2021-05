Gewürze: Mischung in Stein gemeißelt

LEIPZIG Gewürze verleihen einen aromatischen Fingerabdruck. Sobald etwas verändert wird, melden sich die Kunden bei Fleischermeister André Möllmer und fragen, was los ist.

Seit Generationen weitervererbte Rezepturen Der Leipziger Fleischermeister ist daher bei der Anfertigung seiner Gewürzmischungen stets hoch konzentriert. Selbst Abweichungen im Grammbereich führen im Endprodukt zu erheblichen geschmacklichen Veränderungen. Trotz, oder besser gesagt gerade wegen dieser Herausforderung stellt er sämtliche Mischungen selbst her. „Zum einen kann ich so 100-prozentig sicher sein, welche Zutaten die Mischung enthält. Zum anderen laufe ich damit nicht Gefahr, dass meine bevorzugten Mischungen eines Tages vom Hersteller aus dem Sortiment genommen werden“, erklärt der 38-Jährige.



Vermischt werden bei ihm nur die reinen Gewürze. Auf Zusatzstoffe wie Gewürzextrakte oder künstliche Aromastoffe verzichtet er gänzlich. Möllmers Gewürzlager ist trotzdem erstaunlich übersichtlich. Rund zehn Grundgewürze umfasst sein Sortiment. Angeführt wird die Liste der Aromaspender von Majoran, gefolgt von Pfeffer, Kümmel, Macis, Nelken und Piment. Was letztlich den typisch Möllmer‘schen Wurstgeschmack ausmacht, kann der Sachse nicht erklären. Es wird wie so oft mit den seit Generationen weitervererbten Rezepturen zu begründen sein, die verständlicherweise ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis darstellen.



Regionalität spielt auch bei Gewürzen eine Rolle Der Fleischermeister versucht, sich diese Individualität ein Stück weit zurückzuerobern: „Seit dem vergangenen Jahr beziehen wir unser Schweinefleisch überwiegend von kleineren Züchtern aus dem Großraum Leipzig, die hohen Wert auf eine artgerechte Haltung legen.“ Regionalität spielt für den Sachsen auch bei den Gewürzen eine Rolle. So setzt er unter anderem auf Thüringer Majoran. Jetzt im Frühjahr steht bei ihm überdies der Bärlauch hoch im Kurs. Die mit dem Knoblauch verwandte Kräuterpflanze ist tief in der sächsischen Metropole verwurzelt. Sie wächst nahezu flächendeckend im Leipziger Auwald, der sich einmal quer durch das Stadtbild zieht, und die Stadt für ein paar Wochen im Frühling mit ihrem markanten Aroma erfüllt.



Hin und wieder experimentiert Möllmer mit exotischeren Gewürzen. So hat er für die neue Grillsaison eine fruchtig-scharfe Texas-Bratwurst ins Sortiment genommen. Neben einer fruchtigen Paprikanote soll sie auch eine leichte Schärfe haben. „Unser Gewürzlieferant hat uns dafür ein Jalapeño-Aroma in flüssiger Form empfohlen. Der Schärfegrad ist aus unserer Sicht jedoch schon fast zu viel des Guten. Selbst bei einem halben Gramm pro Kilogramm Fleisch brennt der ganze Rachen“, berichtet der Fleischer. Nach seinem Empfinden soll die Schärfe bei der Texas-Bratwurst lediglich in Nuancen zu schmecken sein, da sich der Großteil der Kundschaft sonst nicht an das feurige Grillgut herantrauen würde. „Wer es gern besonders würzig mag, kann dann ja immer noch mit diversen Grillsaucen nachhelfen“, findet er.



Kümmelknackwurst in zwei Varianten Auch wenn Möllmer seine Mischungen aus den Grundgewürzen selbst zusammenstellt, sieht er keine Notwendigkeit, die Rohgewürze mittels Mühlen in die gewünschte Verarbeitungsform zu bringen. Hier würden Aufwand und Nutzen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen. Je nach Verwendungszweck ordert er die Gewürze in der entsprechenden Form – sei es roh, gemahlen oder gerebelt. „Wir hatten schon Kunden, die es unangenehm fanden, in der Kümmelknackwurst auf die ganzen Kümmelkörner zu beißen. Also haben wir sie einmal durch gemahlenen Kümmel ersetzt. Prompt gab es Beschwerden, dass der Kümmel fehlen würde. Also produzieren wir jeweils eine Charge mit gemahlenem und eine mit ganzem Kümmel“, gibt Möllmer eine Gewürzanekdote zum Besten. Mehr dazu Rezepturideen Leipzigs Knacker-Könige Gäbe es zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ein Pendant für Fleischer – Frank und André Möllmer wären gewiss mit am Start. mehr ›› Da jedes Gewürz über individuelle Eigenschaften verfügt, fällt es ihm schwer, eine allgemein gültige Faustregel für die Würzung zu finden. Am ehesten sei es die Temperatur. Seiner Erfahrung nach sollten Gewürze nicht zu kalt gelagert und verarbeitet werden: „Besonders auffällig ist es beim Majoran. Wir wärmen ihn immer erst etwas auf, weil er dann seine ätherischen Öle und das Aroma besser entfaltet.“



Aromen beeinflussen unser Leben stärker als viele glauben. Was Wissenschaftler unlängst nachgewiesen haben, machen sich Fleischer seit jeher zu Nutze, um sich mit ihren Produkten vom Wettbewerb abzuheben. So lässt der charakteristische Geschmack, den jede Fleischerei ihren Erzeugnissen aufgrund der hauseigenen Rezepturen verleiht, aus Gelegenheitsbesuchern Stammkunden werden.Da sich die Herstellung von Roh-, Brüh- oder Kochwürsten im Grund genommen bei allen Betrieben ähnelt, verleihen letztlich die stets individuellen Gewürzmischungen den Produkten ihre unverwechselbare Geschmacksnote. Sie ist wie ein kulinarischer Fingerabdruck, an dem die Verbraucher ihre Lieblingswurst immer wiedererkennen. So sieht es auch André Möllmer : „Die Zusammensetzung der Gewürzmischungen sowie deren Mischverhältnis in der Produktion sind sozusagen in Stein gemeißelt. Sobald wir hier mal etwas verändern, melden sich die Kunden sofort und fragen, was los ist.“