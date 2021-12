BORKEN Maximilian Kästel hat die Meisterprüfung bestanden und setzt die Familientradition der elterlichen Metzgerei in Nordhessen fort.

Entspannter Blick in die Zukunft So sieht der Juniorchef auch den eigenen Betrieb, in dem etwa 30 Mitarbeitende beschäftigt sind. Pro Woche werden an die drei Dutzend selbst geschlachtete Schweine verarbeitet, sowie bis zu sechs Stück Großvieh im Monat. „Am liebsten löse ich Fleisch aus“, sagt der begeisterte Handwerker, „wenn das Messer scharf ist und die Arbeit gut von der Hand geht, macht es gleich doppelt so viel Spaß“. Aus diesem Ausgangsprodukt entsteht die vielfältige Palette an Fleisch, Fleischwaren und Wurst, für die die Fleischerei Kohl-Kramer weit über den kleinen Ort bekannt ist.



Das Angebot von Ahler Wurscht, diversen Roh- und Kochschinken sowie zahlreichen Frischwurstsorten, wird auch immer mehr von hochwertigen Konserven ergänzt. „Wir haben Klassiker wie Gulasch und Rouladen, aber beispielsweise auch Schweinemedaillons süß-sauer oder Hähnchen-Geschnetzeltes", zählt er auf. „Damit sind wir 2016 schon zum zweiten Mal IFFA-Champion geworden in Frankfurt am Main", fügt der Junior stolz hinzu. Er selbst beißt bei der Arbeit gern mal in eine frische Käseknacker, doch auch sonst ist er von der Qualität des eigenen Sortiments überzeugt.

Verantwortung wächst Für den frisch gekürten Handwerksmeister wächst nun auch mehr und mehr die Verantwortung im Familienbetrieb, als stellvertretender Produktionsleiter muss er die Produktionsabläufe im Blick haben und stets optimieren. „Es gibt viele Kleinigkeiten, die man tagtäglich verbessern kann, aber in der Vergangenheit wir haben auch größere Veränderungen vorgenommen“, blickt er zurück. „Vor einigen Jahren wurden die moderner Rauch- und Reifekammern gebaut und aktuell stehen wir kurz davor, CO 2 -neutral zu werden“, erklärt Kästel. Der Betrieb nutzt seit langem Ökostrom, ein Teil der Dächer ist mit Solarmodulen ausgestattet, ein weiterer Teil ist begrünt, der Wurstboden ist energieeffizient eingerichtet und ein Großteil der Wärme wird zurückgewonnen. „Zudem versuchen wir stets den Verpackungsmüll zu reduzieren“, ergänzt er den Einsatz für die Nachhaltigkeit des Unternehmens.



Außerhalb des Betriebs ist 21-Jährige ebenfalls engagiert, etwa im Juniorenverband des Deutschen Fleischerhandwerks und im Ortsbeirat seines Heimatdorfs. Auch in seiner Freizeit ist Jungmeister Max praktisch tätig, sei es im Garten, in seiner Hobbywerkstatt oder bei sonstigen Heimwerkerarbeiten. Beim Blick in die Zukunft bleibt er relativ entspannt, „meine Eltern sind noch einige Jahre vom Ruhestand entfernt, daher steht die Betriebsnachfolge noch nicht unmittelbar an". Bis dahin will der junge Fleischermeister weiter Erfahrungen sammeln, auch mal über den Tellerrand schauen und eventuell sogar noch ein Studium aufnehmen. „Ich hoffe, dass sich unser Familienbetrieb weiter entwickelt und somit die handwerkliche Lebensmittelproduktion erhalten bleibt", wünscht sich Maximilian Kästel.