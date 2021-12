SCHWENDI Für Johannes Sax ist das Metzgerhandwerk ein ehrbarer Beruf. Jetzt darf sich der Meister frisch gekürter Fleischsommelier nennen, wovon er selbst, insbesondere aber seine Kunden profitieren.

Mehr dazu uk Karriere im Fleischerhandwerk In den Beruf reingewachsen Maximilian Kästel hat die Meisterprüfung bestanden und setzt die Familientradition der elterlichen Metzgerei fort. mehr ››

„Von jeder Weiterbildung kann ich selbst, können aber auch meine Mitarbeiter und Kunden profitieren.“ Johannes Sax

Wissen teilen und beraten

Gute Qualität, gutes Geld

Metzgerei Sax Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt im Jahr 1919, als Franz Hänn den Gasthof und Metzgerei „Stern“ kauft. Seine Tochter Franziska Sax übernahm nach einem Unfalltod des Firmengründers die Leitung im Jahr 1922.



Franz-Josef Sax übernahm 1959 mit seiner Frau Anneliese den elterlichen Betrieb. Seit Mai 1997 führt Franz-Josef Sax jun. mit seiner Frau Petra das fleischerhandwerkliche Unternehmen. 2016 treten die Kinder Franziska und Johannes in die Fußstapfen mit dem Beginn einer Ausbildung.



Nach erfolgreichem Abschluss seiner Metzger-Ausbildung und anschließendem Auslands-Praktikum in Kitchener, Canada bei Finest Sausage & Meat Ltd. tritt Johannes Sax in den elterlichen Betrieb ein, mit Konzentration auf Schlachtung und Produktion.



Das Familienunternehmen aus Schwendi im Landkreis Biberach betreibt neben dem Stammhaus vier weitere Verkaufsstellen.

von Maria BlochingDie Metzgerei Sax mit Hauptsitz in Schwendi und Filialen in Munderkingen und Burgrieden befindet sich dank Johannes Sax bereits seit fünf Generationen in Familienhand.Dem 24-Jährigen war bereits von Kindesbeinen klar, dass er einmal in den elterlichen Betrieb einsteigen würde. Trotzdem hat er auf seinem Weg bis hierhin viele Abzweigungen genommen, die seine Persönlichkeit reifen ließen und ihn auch beruflich weitergebracht haben. Mit 15 Jahren besuchte er ein Internat in Innsbruck und absolvierte eine dreijährige Ausbildung zum Hotelkaufmann, an die sich eine Metzgerlehre anschloss. Sax arbeitete in einem Fünf-Sterne-Hotel im Allgäu als Koch und wechselte dann für ein halbes Jahr in eine Metzgerei in Kanada. „Überall konnte ich wichtige Erfahrungen sammeln und sehen, wie viele verschiedenen Möglichkeiten es gibt, als Metzger tätig zu sein“, erzählt er.Im vergangenen Jahr besuchte er die Meisterschule, jetzt also ließ er sich an der Fleischerschule in Augsburg noch zum Fleischsommelier ausbilden. Lange war es nur der Weinbranche vorbehalten, den Sommelier zu stellen. Zwischenzeitlich gibt es solche „Genuss-Botschafter“ in vielen Lebensmittelbranchen. Unter anderem auch beim Fleisch. Schließlich gibt es allein beim Rindfleisch viele unterschiedlichen Rassen, die weltweit in sehr vielen Regionen mit unterschiedlichen Klima- und Bodenstrukturen aufwachsen, wobei auch die Produktionsarten völlig unterschiedlich sind.Mitunter entscheidend für den Geschmack ist die Art, wie Tiere gehalten werden, außerdem gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede wie etwa bei Rindern zwischen Färsen, Kühen, Bullen oder Ochsen. Auf den Geschmack wirken sich auch die unterschiedlichen Fettabdeckungen, das Schlachtalter sowie der Zerlege- und Reifeprozess aus. „Im Kurs habe ich zum Beispiel gelernt, wie man aus dem Fleisch Besonderheiten herausschneiden kann. So etwa ein Flank-Steak aus dem Siedfleisch, das drei Wochen reift und sich hervorragend zum Grillen eignet“, erklärt Sax und verweist auf eine bessere Wertschöpfung, die dadurch erreicht werden kann. Natürlich achte ein Fleischsommelier darauf, wie ein Fleisch aussieht, welche Marmorierung und Festigung es hat, wie es sich anfühlt, wie es riecht und schließlich schmeckt.Doch es gehe um weit mehr: um die Genetik des Tieres, seine Rasse, Veranlagung, Haltung und Fütterung. „In erster Linie bin ich Metzgermeister. Die Weiterbildung zum Fleischsommelier ist das Tüpfelchen auf dem i“. Mit den besten Metzgermeistern aus ganz Deutschland hat er diesen Kurs belegt, der bestimmte Vorkenntnisse und Abschlüsse voraussetzt. Der Austausch untereinander sei sehr rege und wertvoll gewesen. „Es ist immer interessant zu sehen und zu erfahren, wie andere arbeiten und wie erfolgreich sie sind. Man kann stets von anderen etwas lernen“.Was er mache, mache er gern. Doch er sei immer auch offen für Neues: „Man muss sich mit dem, was man tut, auf vielfältige Weise auskennen“, ist Sax überzeugt. Das führe schließlich auch dazu, neue, vor allem aber auch erfolgreiche Wege zu gehen. So hat Johannes Sax nun ein Projekt gestartet, von dem er sich viel verspricht. „Wir verarbeiten das Niedernzeller Streuobstwiesenkalb von einem Biolandhof und haben uns dafür Bio zertifizieren lassen. Für jedes Kalb, das wir vom Landwirt beziehen, pflanzt dieser einen Obstbaum. Alle Kälber weiden unter Obstbäumen in Ammenkuhhaltung und liefern ein sehr zartes Fleisch“. Die Grundlagen für die Vermarktung sind gelegt, jetzt soll dieser Zweig deutlich ausgebaut werden. Dazu gehört auch, den Menschen das Essen wieder neu beizubringen. Das hat er in seinem Kurs zum Fleischsommelier gelernt. „Von jeder Weiterbildung kann ich selbst, können aber auch meine Mitarbeiter und Kunden profitieren“, ist sich der 24-Jährige sicher.Er ist mit Leib und Seele Metzgermeister, legt – ebenso wie seine Vorfahren im Unternehmen – Wert auf höchste Qualität. Denn diese, so ist er überzeugt, sichert seinem Betrieb die Zukunft. „Wir beziehen unsere Schweine und Rinder regional von Landwirten im Umkreis von 15 Kilometern. Ich kenne alle Bauern persönlich, kein Vieh kommt zur Schlachtung, bevor ich es nicht selbst in Augenschein genommen habe“. Geschlachtet wird von Johannes Sax selbst, immer montags und für die Tiere artgerecht und völlig stressfrei. Und dann geht es darum, bei der Weiterverarbeitung das ganze Tier zu verwerten.„Der Verbraucher ist bereit, Geld für gute Qualität auszugeben. Aber es ist auch klar, dass nicht immer jedes Stück Fleisch in der Schublade liegt, sondern nur je nach Schlachtung auf Bestellung bereit liegt“. Geschmäcker sind verschieden. So gehört Siedfleisch mit Salz und Pfeffer zwar zu den Lieblingsspeisen des jungen Metzgermeisters, seine Kunden mögen das aber weniger. Dann sind gute Ideen für besondere Angebote gefragt. So sieht sich Johannes Sax nicht nur als Metzger, sondern als Fleischveredler, der mit der Zeit geht, ohne die Tradition zu vergessen.Als Metzgermeister denkt er unternehmerisch in die Zukunft, als Fleischsommelier ist er über die Faktoren informiert, die den Geschmack von Fleisch beeinflussen. Er kennt sich aus mit Würzung und weiß, wie man Speisen zubereitet. Johannes Sax ist ein Spezialist für qualitative Lebensmittel. 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören an drei Standorten seinem Betrieb an. Gerne würde er auch ausbilden, aber leider finden sich Auszubildende im Metzgerhandwerk nur sehr schwer. Dabei, so ist sich der 24-jährige Fleischsommelier sicher, werden die Metzger auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der handwerklichen Herstellung von Lebensmitteln spielen. Schließlich liegen nicht umsonst Produkte aus der Region im Trend.Weitere Stories zum Thema Karriere im Fleischerhandwerk finden Sie hier