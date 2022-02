FRANKFURT Mit der Auswahl des Geschäfts können die Verbraucher Politik machen und Druck ausüben – beispielsweise für den Erhalt regionaler Wirtschaftskreisläufe.

Welche Lieferantenbeziehungen unterstütze ich?

Jeder einzelne Einkauf verändert die Strukturen im Handel. Bei Fleisch und Wurst sind die Unterschiede besonders groß – die Einflussmöglichkeiten der Konsumentinnen und Konsumenten erheblich.Wenn die Marktmacht weniger großer Konzerne weiterwächst, könnte sich das in zwei Richtungen auswirken: Preise können leichter erhöht und Löhne leichter gedrückt werden. Diese Sorge formuliert der Internationale Währungsfonds (IWF). Dabei geht es nicht nur um Tech-Giganten wie Google und Amazon: Auch die fünf größten Konzerne des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland konzentrieren knapp 76 Prozent der Marktmacht auf sich – alleine bei den größten drei sind es 59 Prozent.Daher stellt sich für jeden Konsumenten bei jedem Einkauf die Frage: Welche Strukturen unterstütze ich? Es geht in diesem Beitrag um unsere persönliche Unterstützung für bestimmte Wirtschaftsstrukturen, unabhängig von der Qualität der Produkte. Jeder Konsument kann seine Unterstützung mit jedem Einkauf geben – es ist eine „Abstimmung mit den Füßen“. Bezogen auf das Lebensmittel Fleisch gliedert sich die Grundsatzfrage so:Das Fleisch in der Theke kann optisch ähnlich ausschauen. Aber dahinter könnte zum einen eine direkte regionale Vermarktung von einer Bauernfamilie zu einer Metzgerfamilie stehen. Oder es werden – in einem ganz anderen System – europa- oder gar weltweit die günstigsten Produktionsbedingungen für Rinder und Schweine gesucht.

Welche Arbeitsplätze sichere ich als Verbraucher?

Welche regionalen Geldkreisläufe fördere ich?

Welche Marktwirtschaft unterstütze ich?

Wie verändere ich die Gesellschaft mit meinem Einkauf?

Wie verändert sich die Kulturlandschaft?

Etwa bei der Schlachtung der Tiere: Wenn mein Fleischeinkauf die besonders tierschonende handwerkliche Schlachtung fördert, dann wird dieser Kauf zu einer kulturbewahrenden Handlung. Ähnlich bei der Wurstherstellung: Wenn Metzger, die das Wursten gelernt haben, für mich jede Woche frisch kleine Mengen in großer Auswahl herstellen, sichere ich ein typisch deutsches, immaterielles Kulturerbe. Aber: Diese handwerkliche Wurstmanufaktur ist auch die teuerste Produktionsweise – weil der Grad an Arbeitsteilung und Automatisierung sehr gering ist.Der Verkauf von Fleisch und Wurst über die Bedientheke ist für die Unternehmen die kostenaufwendigste Form des Verkaufs. Alles andere (Internet, SB) ist billiger. Die Bedientheke ist aber auch die Garantie für die Erfüllung individueller Kundenwünsche und eine menschenfreundliche Atmosphäre beim Einkauf.Bei all diesen Details geht es schließlich darum: Kostet das mehr? Wenn ja, wieviel? Und ist mir meine Unterstützung für bestimmte menschen- und umweltfreundliche Wirtschaftsstrukturen das wert? Bin ich zur Zahlung eines angemessenen Mehrpreises bereit?Als Verbraucher bezahle ich meinen Einkauf an einer Kasse. Wohin gehen die Einnahmen dieses Geschäfts? Bei lokal verwurzelten und von Inhaberfamilien geführten Betrieben werden die Tageseinnahmen traditionell bei einer Sparkasse oder einer Volksbank einbezahlt. Von diesem Geschäftskonto zahlt der Inhaber dann Löhne – an Mitarbeiter, die von diesem Geld in dieser Region leben und wirtschaften. Und von diesem Konto zahlt er geschäftliche Investitionen – auch dabei bleibt das Kapital in lokalen oder regionalen Geldkreisläufen.Bei großen Konzernen hat auch der Geldkreislauf eine Zentrale, dorthin wird auch einbezahlt. Vor Ort ist es vor allem wichtig, dass Geld eingenommen wird.Das deutsche Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft will von der nächsten Bundesregierung zu einer Ökologischen Sozialen Marktwirtschaft weiterentwickelt werden. Der Markt steht damit im Dienst des Gemeinwohls – und zu diesem Gemeinwohl gehören auch Umwelt- und Klimaschutz. Familiengeführte Betriebe aus dem Handwerk passen besser zu diesen Idealen als globale Konzerne. Denn: Konzerne, die ihr Wachstum von den Kapitalmärkten her speisen, müssen in ihrem System immer noch höhere Renditen erwirtschaften.Die Inhaber von kleineren und mittelständischen Betrieben sind mit ihren Erträgen früher zufrieden. Denn deren Ziele heißen etwa: langfristig den Bestand des Unternehmens sichern, vorausschauende betriebliche Investitionen tätigen, die Versorgung der eigenen Familie sichern.Wo sich Märkte verändern, verändern sich auch die Menschen und deren Zusammenleben. Der Marktanteil der Discounter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) beträgt über 42 Prozent. Für den Konsumenten ist der Einkauf im Discounter die absolut passive Variante: Die Produktauswahl ist begrenzt; Mitarbeiter, die man ansprechen könnte, sind kaum vorhanden. Die Personalkostenquote eines Discounters beträgt etwa nur ein Zehntel eines Fleischer-Fachgeschäfts. Aus mancher Perspektive wirken Discounter als eine unsoziale und dem Gemeinwohl wenig dienliche Einkaufsform. Aber es ist vermeintlich billig und es geht schnell.Am anderen Ende der sozialen Qualität von Einkaufsstätten steht das Prinzip „Leben und leben lassen“ – so wird es traditionell zwischen Bauern und Metzgern praktiziert. So gilt es generell in familiengeführten Unternehmen – auch hinsichtlich der Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.Wer beispielsweise im Discounter Fleisch vom anderen Ende unseres Planeten kauft, sieht nicht direkt, wie er dort die Kulturlandschaft verändert. Wie etwa Wälder gerodet oder abgebrannt werden, um zuerst das Holz zu verkaufen und dann Flächen für die Fleischproduktion zu gewinnen. Wer hingegen Fleisch aus bäuerlich-handwerklichen Kreisläufen in seiner Region kauft, erkennt das sehr deutlich: Da sind überall die Felder, auf denen das Futter für die Tiere angebaut wird, deren Fleisch er isst. Diese Kulturlandschaft wird es so lange geben, solange es Bauern gibt und solange es Konsumenten gibt, die auf bäuerlich-handwerkliche Produkte stehen.Wir alle werden auch künftig nicht bei jedem Einkauf hinterfragen „Welche Welt will ich damit unterstützen?“. Manchmal muss es einfach auch schnell gehen. Aber wir sollten es etwas öfter hinterfragen.