McDonald’s: Dünnes Papier statt dicker Pappe

McDonald's Deutschland

McDonald’s Deutschland testet sein neues Verpackungskonzept an 30 Standorten.

Der Marktführer McDonald’s stellt ab sofort testweise in deutschlandweit 30 Restaurants die Verpackungen seiner Produkte von der üblichen Papp-Box auf ein dünnes Wickelpapier um. Dadurch will der Konzern nach eigenen Angaben rund 70 Prozent Verpackungsmaterial einsparen. Gleichzeitig veröffentlicht das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele und bisherigen Fortschritte in einem Nachhaltigkeitsbericht.

