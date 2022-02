DÜSSELDORF Gesucht werden Betriebe des Fleischerhandwerks, die sich durch gute Produkte, eine verantwortungsvolle Betriebsführung und regionale Verankerung auszeichnen.

Für den diesjährigen Wettbewerb Meister.Werk.NRW - Ehrenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen läuft die Bewerbungsphase noch bis zum 27. Februar. Wie das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium weiter mitteilte, können sich Betriebe des Bäcker-, Fleischer-, Konditoren- und Brauhandwerks bewerben. Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, soll die Preisübergabe am 21. Juni erstmals im neuen Dienstgebäude des Ministeriums stattfinden. Ressortchefin Ursula Heinen-Esser wertete in einem Hinweis auf den Wettbewerb das Lebensmittelhandwerk als eine „tragende Säule“ im Bundesland. „Es stellt nicht nur die meisten Betriebe der Lebensmittelverarbeitung und bewahrt die handwerkliche Produktion, das Lebensmittelhandwerk ist auch maßgeblich an einer nachhaltigen Entwicklung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Mehrwerten in den Regionen unseres Landes beteiligt“, betonte die Ministerin. Das Lebensmittelhandwerk sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze, fördere die regionale Zusammenarbeit und trage zum Aufbau stabiler Wertschöpfungsketten bei.Die NRW-Landesregierung würdigt mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW bereits seit 2013 herausragende Bäcker- und Fleischerhandwerksbetriebe, die für besonders gute Produkte, handwerkliches Können, eine verantwortungsvolle Betriebsführung und regionale Verankerung ausgezeichnet werden. Seit 2015 werden auch die besten Brauerei- und seit 2017 die besten Konditoreihandwerksbetriebe mit "Meister.Werk.NRW" geehrt.