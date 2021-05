IMAGO / Sven Simon

Angesichts erster lokaler Öffnungsschritte für die Gastronomie und des – zumindest kalendarischen – Frühlings hat sich der Fleischhandel belebt.

Die langsamen Öffnungen der Gastronomie könnten den Fleischhandel in den kommenden Wochen beleben. Wie um diese Zeit nicht ungewöhnlich, dürfte davon in erster Linie das Schweinefleisch profitieren, aber selbst Schlachtrinder sind, gemessen am Bedarf, aktuell eher knapp.

Die langsamen Öffnungen der Gastronomie könnten den Fleischhandel in den kommenden Wochen beleben. Wie um diese Zeit nicht ungewöhnlic