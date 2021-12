Buchtipps: Lukrative Netzwerke

FRANKFURT Lesetipp: Drei Ratgeber für Kommunikation und Marketing in Sozialen Medien.

Inzwischen sind Soziale Medien nicht mehr aus dem Alltag der Konsumenten wegzudenken. Dementsprechend sind sie auch ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Unternehmenskommunikation – oder sollten es zumindest sein.

Die Social-Media-Strategen Anne Grabs, Karim-Patrick Bannour und Elisabeth Vogl legen mit „Follow me! Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Instagram, LinkedIn und Co.“ (Rheinwerk Verlag, 34,90 Euro) inzwischen in der sechsten Auflage einen gut 500 Seiten umfassenden Ratgeber vor. In 14 Kapiteln zeigen sie anschaulich, warum Social Media heute Pflicht und Kür gleichermaßen ist, wie ein Unternehmen sich eine passenden Strategie aufbauen, die Erfolge der Kampagnen überwachen und seine Online-Reputation managen kann.



Darüber hinaus werden ausführlich die einzelnen Sozialen Medien im Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen des Marketings porträtiert, neben den „üblichen Verdächtigen“ Facebook &Co. auch die von Blogs, Podcasts und Business-Netzwerken LinkedIn und Xing. Ein Kapitel widmet sich zudem „Social Video“, da sich die Wirkung von Bewegtbildern längst nicht mehr auf YouTube beschränkt, sondern (kurze) Filme auch bei den anderen Plattformen eine immer größere Rolle spielen.



In der E-Book-Version kommen die ausführlichen Quellenangaben des Buches besonders zur Geltung, denn mit einem Klick auf die Fußnoten kann der Leser bei Interesse im Internet genauer nachforschen. Somit ist die Quellenangabe nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch praktisch für den Leser. Ein umfassendes Standardwerk für alle, die sich ausführlich mit Social Media beschäftigen wollen.

Rechtssicher kommunizieren

Bei null anfangen

Wer bei Themen wie dem Urheberrecht, Daten- und Markenschutz oder Anforderungen der einzelnen Plattformen auf Nummer sicher gehen will, ist mit dem „Praxishandbuch Social Media und Recht“ ( Haufe Verlag , 39,95 Euro) des Rechtsanwalts Carsten Ulbricht gut beraten. Die 18 auch für Nicht-Juristen verständliche Kapitel des Handbuchs schließen mit ausführlichen Checklisten und einem Glossar der wichtigsten Rechtsbegriffe von „Abmahnung“ bis „Zitatrecht“ ab.Ein Kapitel widmet sich auch genauer der Personalsuche („Recruiting“) per Social Media, beispielsweise wie weit die Internetrecherche über Bewerber und Mitarbeiter gehen darf oder was ein Arbeitgeber bei der Abwerbung („Active Sourcing“) beachten muss. Ein fokussiertes Handbuch für alle, die mehr über die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen wissen wollen.Der Kommunikationsberater Gero Pflüger hat sich in der Reihe „für dummies“ ebenfalls dem "Social-Media-Marketing" angenommen (Verlag Wiley-VCH , 25 Euro). „Dumm“ sind die Leser dabei keineswegs, vielmehr setzen die Autoren der Reihe kein Wissen rund um die jeweiligen Themen voraus. In 24 Kapiteln wird der Leser durch die Welt der Sozialen Netzwerke geführt.



Plakativ und einfach zu lesen gibt es zum Beispiel auch „die zehn häufigsten Fehler“, die „zehn wichtigsten juristischen Aspekte“ und die „zehn besten Tools für den Einstieg“. Vorangestellt sind dem Buch für den schnellen Überblick einzelne „Schummelseiten“ etwa zu den wichtigsten Marketing-Plattformen, Inhalten und Strategien sowie „sieben Schritte aus dem Shitstorm“. Ein knackig geschriebener Ratgeber für alle, die sich in das Thema einarbeiten wollen.