Tierwohl: Fachliches Wissen transportieren

FRANKFURT Tierhaltung bekommt immer mehr Relevanz. Antworten auf Kundenfragen zur Haltungsstufe. Das stärkt die Kompetenz der Bedienkräfte.

Den Fleischbezug prüfen und regeln Die generelle Aufforderung an jedes Fleischer-Fachgeschäft heißt: Rohstoffsicherung überprüfen. Diese Überprüfung stellt konkret diese Frage: Wer liefert mir in Zukunft zu welchen Konditionen Fleisch in der gewünschten Qualität? Diese „gewünschte Qualität" besteht nicht nur, aber auch aus der Haltungsform der Tiere. Die Fragen der Tierhaltung zu ignorieren wird immer schwieriger. Eine Warnung sei hier deutlich formuliert: Wer sich nicht um diese Rohstoffsicherung kümmert, könnte irgendwann einmal nur noch das Fleisch nehmen können, das andere Abnehmer bewusst nicht mehr haben wollen.

Die Kommunikation der Tierhaltung Mit jedem Werbeblatt des Handels wächst der Druck auf alle im Fleischerhandwerk, die Haltungsform der Tiere zu kommunizieren. Denn hier werden, Woche für Woche, zunehmend die Haltungsstufen der Fleischangebote hervorgehoben. Die Aktionsware ist immer stärker zweigeteilt: Einerseits bleiben die konventionellen Billigfleischangebote bestehen. Andererseits werden Fleischangebote in höheren Haltungsstufen gefahren, bei denen selbst der Aktionspreis im Supermarkt dem Normalpreis im örtlichen Fleischer-Fachgeschäft entspricht.



Die Kommunikation der Tierhaltung Mit jedem Werbeblatt des Handels wächst der Druck auf alle im Fleischerhandwerk, die Haltungsform der Tiere zu kommunizieren. Denn hier werden, Woche für Woche, zunehmend die Haltungsstufen der Fleischangebote hervorgehoben. Die Aktionsware ist immer stärker zweigeteilt: Einerseits bleiben die konventionellen Billigfleischangebote bestehen. Andererseits werden Fleischangebote in höheren Haltungsstufen gefahren, bei denen selbst der Aktionspreis im Supermarkt dem Normalpreis im örtlichen Fleischer-Fachgeschäft entspricht.



Dazu kommt parallel diese Entwicklung: Die Billigware, die nicht mindestens die Haltungsstufe 2 „Stallhaltung Plus" erfüllt, wird in die SB-Theke abgedrängt. Damit ist für Fleischer-Fachgeschäfte klar: Irgendwie müssen wir uns zu den Fragen der Tierhaltung erklären. Bei dieser Kommunikationsaufgabe das System des Handels zu übernehmen, wird allenfalls die zweitbeste Lösung sein. Besser ist: Mit der Erklärung dort ansetzen, wo im eigenen Warenangebot Vorteile bei der Tierhaltung bestehen.

Antworten auf Kundenfragen geben In der Praxis an der Theke könnte das etwa so aussehen: Da kommt die Kundenfrage „Welche Haltungsstufe ist das?“ zu einem bestimmten Fleischstück in der Theke. Wenn es sich um konventionelles Fleisch handelt, könnte die Antwort so lauten: „Das ist aus einer guten konventionellen Haltung. Unser Chef hat sich von dieser Haltung persönlich überzeugt. Unsere Fleischqualität zeichnet sich aus durch …“. Selbstredend muss die Antwort dann so auch wahr sein. Dahinter steckt der Grundsatz, dass was in Deutschland eine konventionelle Haltung genannt wird, generell eine gute Haltung ist. Auch dieser Grundsatz kann auf eine mögliche Rückfrage hin erklärt werden.



Antworten auf Kundenfragen geben In der Praxis an der Theke könnte das etwa so aussehen: Da kommt die Kundenfrage „Welche Haltungsstufe ist das?" zu einem bestimmten Fleischstück in der Theke. Wenn es sich um konventionelles Fleisch handelt, könnte die Antwort so lauten: „Das ist aus einer guten konventionellen Haltung. Unser Chef hat sich von dieser Haltung persönlich überzeugt. Unsere Fleischqualität zeichnet sich aus durch …". Selbstredend muss die Antwort dann so auch wahr sein. Dahinter steckt der Grundsatz, dass was in Deutschland eine konventionelle Haltung genannt wird, generell eine gute Haltung ist. Auch dieser Grundsatz kann auf eine mögliche Rückfrage hin erklärt werden.



Der zweite Teil der Antwort auf „Welche Haltungsstufe ist das?" sollte der Verweis auf Fleisch aus einer besonders artgerechten Haltung sein. Es ist generell zu empfehlen, dass jedes Fleischer-Fachgeschäft mindestens in einer Fleischgattung oder als Parallelangebot auch Fleisch aus einer höherwertigen Haltungsform anbietet. Wer nichts in Sachen Stroh-, Auslauf-, Weide- oder Freilandhaltung anzubieten hat, hat es künftig am Markt schwerer. Ein solcher Anbieter kann seine Kommunikation dann auf andere Aspekte wie Wurstherstellung oder Kochkompetenz fokussieren.

Verkaufskräften mehr Wissen vermitteln Das Dilemma ist deutlich: Die Kundenfragen werden schwieriger. Gleichzeitig werden die Bedienkräfte mit fundierten Kenntnissen zu Fleisch immer rarer. Weil die Verkaufsmitarbeiter, die sich viele Fleischermeister wünschen, auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind, bleibt nur diese Strategie: Bedienkräften zusätzliche Kompetenz geben. Dazu können mehrere Maßnahmen ineinandergreifen:

Online-Schulungen. Ein erfolgreiches und kostenloses Angebot heißt www.fleischer.training. Zu jedem der Onlinekurse sind hier Zwischenprüfungen und eine Abschlussprüfung integriert. Wer den Kurs bestanden hat, erhält online ein Zertifikat. Um zum Mitmachen, auch außerhalb der Arbeitszeit zu motivieren, werden von manchen Fleischer-Fachgeschäften Prämien für eine solche bestandene Online-Prüfung ausgelobt.

Fleisch-Seminare. Solche innerbetrieblichen und fachlich-praktischen Fortbildungen erfolgen im Zerlegeraum: Ein Metzger erklärt an der Schweinehälfte und dem Rinderviertel, was er als Fachmann erkennt: Geschlecht, Alter des Tieres, Bemuskelung, Marmorierung, Reifezustand und mehr. Dabei wird auch vermittelt, warum die Art und Weise der Schlachtung eine für das Tier schonende war. Dann wird ausgebeint, zerlegt und erklärt: Welches Teilstück sitzt wo am Tier? Das hat schließlich Auswirkung auf die Zartheit. Bei der Feinzerlegung geht es darum: Wie heißen die Teilstücke? Jeder Teilnehmer des Fleischseminars nennt drei Verwendungsmöglichkeiten in der Küche. Nach einem solchen Fleischseminar empfiehlt sich eine Verkostung – am besten Fleisch pur und im ersten Durchgang auch ohne Salz. So wird Fleischaroma erlebbar.

Bauernhofbesuche. Die Haltungsform, die den Kunden als gut erklärt werden soll, müssen die Verkaufskräfte auch gesehen haben. Das persönliche Erleben gibt für die Kundengespräche an der Theke die meiste Überzeugungskraft. Ein möglicher Ersatz für Bauernhofbesuche vor Ort können Videos oder Bilder von den Bauernhöfen sein.

Seminare für erfolgreiche Verkaufsgespräche. Wie erkläre ich beiläufig – auch, wenn der Kunde gar nicht danach gefragt hat – die besondere Fleischqualität (einschließlich der Haltungsform)? Wie antworte ich auf Kundenfragen zu Herkunft und Haltung? Wie reagiere ich auf Kundeneinwände? Solche Einwände könnten etwa heißen: „Aber konventionelle Haltung ist doch schlecht". In einem solchen betriebsinternen Seminar trainieren die Verkaufskräfte, das fachliche Wissen auch zum Kunden zu transportieren.

