EU-Märkte Schlachtschweine notieren stabil

Foto: jus Aufgrund der fehlenden Schlachttage zu Weihnachten und Neujahr war das Angebot an Schlachtschweinen mehr als ausreichend. Es dürfte in vielen EU-Staaten über dem Bedarf gelegen haben.

Der Handel mit Schweinen und Fleisch verlief in der Europäischen Union zum Jahreswechsel feiertagsbedingt in ruhigen Bahnen.

