EU-Schlachtrindermärkte Die klare Richtung fehlt

Die Schlachtrinderpreise in der Europäischen Union haben sich zuletzt uneinheitlich entwickelt. Während die Preise für Bullen nachgaben, befestigten sich die Notierungen für Altkühe und Färsen erneut.

In der Woche zum 7. März wurdender Handelsklasse R3 nach Angaben der Europäischen Kommission im Mittel der meldenden Mitgliedstaaten für 372,75 Euro je 100 Kilogramm Schlachtgewicht (SG) gehandelt; das entsprach im Vorwochenvergleich einem Minus von 0,3 Prozent. Freundlicher tendierten die Notierungen mit einem Plus von jeweils 0,5 Prozent in Irland und Frankreich; in Deutschland und Österreich belief sich der Zuschlag auf jeweils nur 0,1 Prozent. In Belgien verharrten die Preise für R3-Bullen auf dem Niveau der Vorwoche, während es in Dänemark und Spanien zu Abschlägen von 1,0 Prozent und 1,3 Prozent kam. Schwach tendierten die Notierungen in Polen und den Niederlanden; dort gingen die Preise um 2,7 Prozent und 3,4 Prozent zurück. Nochmals stärker fiel das Minus mit 7,9 Prozent in Italien aus.blieben in der Gemeinschaft derweil gefragt. Den Kommissionsangaben zufolge erlösten Tiere der Handelsklasse O3 im Schnitt 287,99 Euro pro 100 Kilo SG und damit 4,10 Euro oder 1,4 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Deutlich fester tendierten die Preise mit einem Plus von 5,6 Prozent in Spanien. In den Niederlanden und in Österreich legten die Erlöse um 3,5 Prozent und 2,3 Prozent zu; in Polen, Deutschland, Belgien und Irland konnten Aufschläge zwischen 1,8 Prozent und 1,3 Prozent realisiert werden. Schwächer fiel das Plus mit 0,7 Prozent in Frankreich aus. In Dänemark legten die Preise nur um 0,1 Prozent zu, während es in Italien zu einem Abschlag von 0,5 Prozent kam.Freundlicher zeigte sich in der EU auch die Notierung für Schlachtfärsen: Tiere der Handelsklasse R3 wurden laut Kommission im Schnitt für 379,63 Euro je 100 Kilo SG gehandelt; das entsprach einem Plus von 0,1 Prozent. Positiv entwickelten sich die Preise mit einem Zuschlag von 1,5 Prozent beziehungsweise 1,1 Prozent in Frankreich und Dänemark. In Irland, Belgien, Deutschland und Österreich konnten die Mäster Aufschläge zwischen 0,7 Prozent und 0,1 Prozent realisieren. In Spanien gaben die Preise dagegen um 1,3 Prozent nach, in Polen um 3,3 Prozent. In Italien wurden R3-Färsen 5,1 Prozent preiswerter als in der Vorwoche gehandelt; sehr schwach zeigte sich die Notierung mit einem Minus von 12,2 Prozent in den Niederlanden.Über die Entwicklung an der EU-Schlachtschweinemärkten berichten wir hier