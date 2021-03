EU-Schlachtschweinemärkte Kurse steigen europaweit

Foto: mm

Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt sind weitgehend verschwunden. Tiere werden regional wieder gesucht. VEZG-Preisempfehlung schießt um neun Cent in die Höhe. Die ISN beginnt wieder mit Auktionen an der Internet-Schweinebörse. Auch europaweit legen die Notierungen für Schlachtschweine zu. Deutliche Zuwächse in Belgien und Österreich sowie in Spanien. In Dänemark erhöht Danish Crown den Schlachtschweinepreis nicht.

Die Winterstarre am deutschen Schlachtschweinemarkt ist offenbar vorbei. Mit den steigenden Temperaturen im Vorfrühling geht es auch mit dem Schl