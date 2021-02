EU-Schlachtschweinemärkte Kurse ziehen an

Foto: jus Schweinehälften im Kühlraum.

Themenseiten zu diesem Artikel: Afrikanische Schweinepest

Die Ankaufspreise für den Rohstoff Schweinefleisch steigen in den wichtigsten Erzeugerländern. In Spanien und Österreich werden schlachtreife Tiere bereits gesucht. Die Angebotsüberhänge nehmen in Europa ab.

Erstmals seit langem gibt es wieder etwas Licht am Ende des Tunnels für die Schweinemäster in Deutschland. Auf der anderen Seite müssen