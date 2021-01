EU-Schlachtschweinemärkte Neues Jahr beginnt mit stabilen Kursen

Foto: Bens Überhänge prägen zu Jahresbeginn die Situation am Schlachtschweinemarkt in der EU.

Themenseiten zu diesem Artikel: Notierung Jahreswechsel

Durchweg unveränderte Notierungen hierzulande und in Europa. Exporte nach China laufen gut. In Spanien geringe Kühlhausbestände an Schweinefleisch.

Nach dem Jahreswechsel fällt das Angebot an Schlachtschweinen in Deutschland und den meisten Ländern der Europäischen Union mehr als um