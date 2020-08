EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen deutlich unter Vorjahr

Foto: uk Die Notierungen für Schlachtschweine bewegen sich an den EU-Märkten teils deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Überhänge in Deutschland werden zunehmend kleiner. Kurse in Frankreich und Italien ziehen wieder an.

Die nach der Schließung des Tönnies-Werks in Rheda-Wiedenbrück entstandenen Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt wer